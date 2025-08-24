為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    認大罷免沒失敗！南投綠營主委陳玉鈴：促進台灣自由民主深耕

    民進黨南投縣縣議員陳玉鈴積極投入罷免行動，:她認為這次罷免行動沒有失敗，已促進台灣民主自由的深耕 。（陳玉鈴提供）

    民進黨南投縣縣議員陳玉鈴積極投入罷免行動，:她認為這次罷免行動沒有失敗，已促進台灣民主自由的深耕 。（陳玉鈴提供）

    2025/08/24 10:40

    〔記者張協昇／南投報導〕全國大罷免行動落幕，公民團體發動罷免藍委皆告失敗，身為今年全國唯一進入三階罷免成案的民進黨民代，南投縣議員陳玉鈴認為，其實這場大罷免行動並沒有失敗，因為國民黨發動罷免綠委一件也沒成案，就連她也沒能罷免成功，但罷團已展現公民力量，促進台灣自由民主的深耕。

    擔任民進黨南投縣黨部主委的陳玉鈴，因協助罷團罷免藍委游顥，遭游顥陣營發動報復罷免成案，惟7月13日舉行今年首場罷免投票，投票結果，同意罷免票未過25％門檻，罷免失敗。

    陳玉鈴表示，她要感謝這群守護台灣民主自由的公民團體，這些年輕志工們一路走來真的非常的辛苦，大家都說這場罷免戰輸了，但她不這麼認為，因為國民黨發動罷免綠委一件也沒成案，不但全軍覆沒，許多幹部還被羈押，就連她也沒能罷免成功，為了台灣的民主自由，大家都應該繼續努力。

    陳玉鈴強調，希望經過這次的罷免行動，如果藍白兩黨心中有台灣、真的愛護台灣這塊土地，就應該自律，不要棄自己的台灣於不顧，只顧著中國的利益，她拜託藍白立委不要再提出中配6改4等不利台灣人的法案，也不要再刪減潛艦國造等弱化國防的預算，一起攜手守護台灣。

    南投縣議員陳玉鈴表示，希望經過這次的罷免行動，藍白兩黨心中真有台灣。（記者張協昇攝）

    南投縣議員陳玉鈴表示，希望經過這次的罷免行動，藍白兩黨心中真有台灣。（記者張協昇攝）

    圖 圖
    圖 圖
    熱門推播