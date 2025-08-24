為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    朱立倫突喊盧秀燕接棒黨主席 周玉蔻想不透

    針對朱立倫突如其來喊話盧秀燕接棒黨主席，周玉蔻質疑：「想不透？是以退為進嗎？還是有人逼退？知難而退？另有苦衷？」（資料照）

    針對朱立倫突如其來喊話盧秀燕接棒黨主席，周玉蔻質疑：「想不透？是以退為進嗎？還是有人逼退？知難而退？另有苦衷？」（資料照）

    2025/08/24 10:51

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫昨（23日）晚公開表態，希望台中市長盧秀燕接任下一屆國民黨主席，引起政界熱議。針對朱立倫突如其來的舉動，資深媒體人周玉蔻今（24日）在臉書發文質疑：「想不透？是以退為進嗎？還是有人逼退？知難而退？另有苦衷？」

    周玉蔻指出，朱立倫的主席任務明明大贏特贏，他為什麼堅持交棒呢？現在情勢不是國民黨大好嗎？2026、2028都有大選大勝利的機會，朱立倫為什麼要放棄？周玉蔻認為：「這不符政治人物，尤其像他這種路徑進入、深耕政壇的政治人物的從政邏輯。想不透？是以退為進嗎？還是有人逼退？知難而退？另有苦衷？」

    許多網友也在周的貼文底下留言猜測：「藍白其實已利空出盡，接下來是司法的反制

    。」、「政治生涯其實應該是已到谷底了，大罷免成功靠的是自家立委有所經營，加上跟白營合才勉強過關。」、「知道在國民黨內已沒位置了，趁大罷免沒成功，華麗轉身。」、「祖國高層已有指示。」、「基層黨部偽照連署那麼多官司，他不用負責嗎？」、「我猜他應是以退為進。」

