    政治

    周春米指7成民眾未投票是不認同核三重啟 柯志恩酸「自我安慰」

    柯志恩昨天投下核三公投票。（記者葛祐豪翻攝）

    柯志恩昨天投下核三公投票。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/08/24 10:01

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對屏東縣長周春米稱超過7成民眾沒出來投票，就是不認同核三重啟；國民黨高市黨部主委、立委柯志恩今天（24日）說，包括核三所在的恆春鎮，同意重啟核三的比數，完全碾壓不同意，「綠營人士的說法只是自我安慰」。

    周春米昨透過影片表示，公投從成案到投票僅3個月，完全沒提供安全報告等科學資訊給民眾，就要民眾投票決定改變國家重要能源政策，結果超過7成民眾沒出來投票，這個無聲結果的意義就是不認同。

    周春米說，政客投票前，信誓旦旦指超過70%第三核能發電廠所在地的屏東恆春鎮人同意核三重啟，投票結果只約16%恆春人投同意票，證明是毫無根據地胡扯，企圖誤導南高屏三縣市同意票都大於不同意的看法。

    對此，柯志恩今指出，南部是民進黨的鐵票區，過去無論是四大公投案或總統大選，都是「南票北補」，這次連賴清德總統的本命區台南，及高雄、屏東同意票皆大於不同意票，可能是歷史以來第一次。這結果除反映綠營支持者，對核電成為能源選項都並非全然反對外，更破解了民進黨長期以來，用意識型態綁架能源議題的操作。

    柯說，包括核三所在的恆春鎮，全台投票結果同意重啟核三的比數，完全碾壓不同意，代表人民真的受夠了目前政府不斷補貼台電，還不斷漲電價，從人民身上剝兩層皮的做法。

    柯志恩強調，看到綠營政治人物稱，這次公投沒過門檻，代表有7成民眾不支持核三重啟，「這樣的說法只是自我安慰」，民進黨如果還是這樣的態度，不對包括核電在內的問題做調整，會離主流民意越來越遠。

    立委許智傑則認為，這次公投策略是低調處理，避免跨過25%門檻，跟上次四大公投正面對決策略不一樣，所以這次沒有「南票北補」狀況，也不是基本盤鬆動的問題，柯志恩可能還是比較不了解南台灣的狀況，但尊重她個人的看法。

