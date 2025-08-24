恆春半島真挺核三延役？ 居民：數據顯示厭倦政治惡鬥

這次恆春半島四鄉鎮投票數，同意延役總票數為7211票，不同意為4440票。（記者蔡宗憲攝）

2025/08/24 09:44

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕核三重啟公投昨天投開票，位於核三廠所在地的屏東縣恆春半島四鄉鎮動向成為焦點，尤其在野陣營強調「當地4鄉鎮民眾同意核三延役者，高達75%以上，比全國民調的70%還高」，雖然最後結果當地約六成支持，但熟悉當地政治情勢者分析，比起2021年的核四公投，同意重啟核三的除了恆春鎮比例提升，其他鄉鎮相對無感，尤其不同意者「消失」許多，不少居民大嘆，已對「政治惡鬥」厭倦，比較關心今年暑假業績很慘的民生問題。

這次恆春半島四鄉鎮投票數，同意延役總票數為7211票，不同意為4440票，同意延役數約占61%。恆春鎮同意為4103票，不同意為2658票，車城鄉同意為1106票、不同意為881票，滿州鄉同意票896票、不同意882票，牡丹鄉同意票1106票、不同意為219票。

相對於2021年的核四公投，同意核四的總票數6179票，不同意為6728票，這次被認為關係到不少恆春居民工作的核三延役，恆春鎮同意數從2021年的3396票大幅提升至4103票，但其他三個鄉鎮都沒有明顯變動，但值得注意的是，不同意數字都下滑約四成，也就是「沒有投票」占大多數。

「政府跟在野黨都該重視經濟問題，別再惡鬥！」一名參與當地派系選舉近30年的耆老張先生分析，恆春鎮因為相對比較多依賴核三廠工作及情感連結，同意延役佔較多數並不意外，但這次公投明顯是「政治公投」，也就是在野陣營要給賴政府難看的投票，多數綠營支持者經歷過726後，根本還是「放推」心態，加上恆春半島今年暑假旅遊慘淡，不分政黨支持者都有一肚子苦水，不出來投票，已經是對執政黨最大的寬容。

此外，核三廠所在地的屏東縣，有12萬720票同意、9萬460票不同意，催票率17.54%，在全國縣市中為倒數第6名；恆春鎮則有4103票同意，比2658票不同意多出5成，但催票率則為16.42%。

核三廠所在地的屏東縣恆春半島。（記者蔡宗憲攝）

