    政治

    屏東公投意外催出投票率 5鄉鎮市高於全縣平均

    屏東公投催票，意外也出催出同意票。（記者葉永騫攝）

    2025/08/24 09:27

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣長周春米在核三公投案為催出不同意票，在屏東市舉辦了多場的造勢晚會、站街頭拉票，沒想到意外也催出了同意的選票，讓屏東市及周邊的4個鄉鎮投票率都高於全縣平均率31%，其中麟洛鄉更是全縣投票率最高達到38.55%，5鄉鎮市投票人數達到8萬多人，達到全縣投票數的4成。

    公投案投票結果，屏東縣不同意的比率高達43%，為全國最高，雖然仍沒有過半，但顯現屏東人對於核三重啟的疑慮，而屏東縣長周春米的大力宣傳也達到一定的效果，不過也因為最後衝刺的重點放在屏東市宣傳，意外的催出了投票人數，連同意者也出來投票，反而讓同意票衝高，光是屏東市同意票就達到33929、不同意票20506，其他如萬丹鄉同意票7146、不同意票6485，麟洛鄉則是衝高投票率快到4成，長治及九如也都投票率高於平均值。

    屏東政壇人士認為，催票本來就是一體兩面，民進黨中央原本對公投的策略就是低調，來壓低投票率，不希望造勢激化對立而提高投票率，事後也證明整體的策略是對的，而屏東則因為是核三在地縣市，不得不表態拉選票，但相對也刺激到對手，才會意外拉高的投票人數。

    屏東縣各鄉鎮市投票情況。（記者葉永騫攝）

