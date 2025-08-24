朱立倫直接欽點下屆黨主席 吳靜怡：趕燕子上架 急就飛了！

吳靜怡表示，朱立倫感覺刻意讓盧秀燕陷入困境，甚至被外界誤認為是「被推上火線」。（資料照）

2025/08/24 07:18

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫昨（23日）晚公開表示，他誠摯懇請台中市長盧秀燕接任下一屆國民黨主席，強調現在是他「順利交棒、放心交棒」的時刻，引起政界熱議。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）昨晚在臉書發文質疑：「台灣是民主國家，什麼時代了，怎麼會出現國民黨黨主席直接欽點下屆黨主席？」

吳靜怡提到，最近傳出有人打算在中常會調整登記黨主席時程，這樣操作難道不是把張亞中、鄭麗文等黨內有意參選者置於尷尬的邊緣？朱立倫好大的這種「上對下」傳承邏輯，與民主價值完全背離。吳靜怡也表示，朱立倫感覺刻意讓盧陷入困境，甚至被外界誤認為是「被推上火線」。

吳靜怡提到，朱立倫操盤的大罷免行動在動員、宣傳層面頗有成效，但於此同時，整個黨務體系卻因為「偽造文書」與司法訴訟纏身，黨工們至今還在面對官司，卻未見黨中央給予實質的司法救助，朱立倫身為黨主席自己卻未曾公開道歉，反倒急著高喊交棒，難免讓外界質疑：「這是卸責，還是真心為黨著想？」

吳靜怡強調：「燕子不是鴨子，別趕燕子上架，急，就飛了！盧秀燕雖然比較其他人算是穩健，但她不是乖乖任人擺布的『鴨子』，政治傳承不是權力戲碼。」吳靜怡表示，朱立倫若真心想續任，完全可以自己登記參選，再透過黨內民主機制贏得支持，而不是急於把棒子往外推。

