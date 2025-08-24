大罷免全失利！許美華：這是場「最成功的失敗任務」

823罷免投開票，7件國民黨立委罷免案全部否決。（記者廖振輝攝）

2025/08/24 00:39

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726、823大罷免落幕，歷經千辛萬苦闖入3階的31件國民黨立委罷免案全部否決，台派士氣遭受重創。近期時常分享罷團大小事的反紫光奇遊團成員許美華表示，其實她早就做好大罷免無法成功的準備，這場公民行動原先設定的任務，確實可以說是完全失敗，但是它卻成功動員成千上萬的政治素人一起站上街頭，「對照一時的投票結果，這是多麼難能可貴！大罷免是場最成功的失敗任務！」

許美華23日深夜在臉書發文，「今天沒看開票，因為對投票結果，心裡早有準備，心情很平靜。一直沒有發文，不是沒有話說，而是有太多話想說，不知該從何說起。有件事現在可以說了，其實在726之前，我就已經做好心理準備，大罷免最後將無法成功，而我也是抱著這樣的心情，在編寫那本大罷免的志工書《120+萬封給臺灣的情書》。」

請繼續往下閱讀...

「當時，為了趕著出書，前後一個多月，我一直反覆在想一件事，如果大罷免失敗了，到底代表什麼意義？怎樣叫做失敗？投票結果沒有罷免成功，代表失敗嗎？當這場極可能失敗的大罷免過去，五年、十年甚至更久之後，我們會怎麼詮釋這場運動？這本書要留下什麼記憶？」

「那些成千上萬站在街頭的志工，超過半年多的汗水和淚水，還有圍繞著35區民間團體罷，更多一起參與的義勇軍、連署超人，這些真真實實發生在台灣廣大公民身上的無數動人故事，難道沒有意義嗎？難道對台灣社會沒有撼動、改變些什麼嗎？尤其是志工中超過八成是女性，年輕女性、孩子還年幼的年輕媽媽更是其中主力，這群幾乎都是年輕女性、政治素人的志工面容，是過去台灣社會運動中少見的鮮明色彩。」

許美華接著說：「在那一個多月趕著出書的日子裡，我每天除了忙著日常工作、手忙腳亂的處理各地罷團志工求援的課金之外，就是反覆思考這個命題，『一場可能大失敗的大罷免運動，到底代表什麼意義？』一邊寫我自己文章，一邊看志工夥伴交來的稿件，我一直想到《阿波羅13號》那部電影。阿波羅13號的行動，被稱為『成功的失敗』（successful failure）。因為它原定的登月任務失敗了，但3名太空人最終在極度危險的條件下，藉由地面人員的努力和自身的冷靜，成功的返回地球。」

「這場大罷免也是一樣，是一場成功的失敗任務。沒有任何一區的國民黨立委被罷免成功，它原先設定的任務，可以說是完全失敗了；但是，它卻成功的動員了成千上萬的政治素人，他們組成一個又一個的行動團體，一起站上街頭、一起面對冷酷無情的羞辱攻擊，彼此從互不認識變成彼此信任依靠的革命夥伴。對照一時的投票結果，這是多麼難能可貴、難以言喻的成功動員。」

「於是我在書中緣起《志工都是狠人》這篇文章最後，我這樣寫道：『二零二五年的這場大罷免，將是一場改變臺灣公民社會樣貌的巨大行動，它讓無數臺灣公民認出彼此，找到戰友，也將永遠改變參與其中這群人的人生路徑與意義。』當時在寫書的時候，一直很想把《阿波羅13號》被稱為『最成功的失敗任務』這句話寫進去，但是，因為考慮到要鼓舞大家，不要在726之前提到失敗這樣的喪氣字眼。現在，終於可以說出來了。」

最後許美華表示，「就像葉霸老師說的，『我們沒有輸，我們只是還沒有贏』。大罷免是場最成功的失敗任務。我們沒有成功的攻下山頭，但我們成功的匯集了一大群堅毅勇敢的革命夥伴，因為這場大罷免，我們認出彼此、找到戰友，這是誰都難以輕視的力量，我們不要忘了自己有多勇敢。獻給所有大罷免的志工，還有一起努力過的大家！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法