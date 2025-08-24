核三公投沒贏家！ 周軒：輸家只有想修公投法翻牌「這個人」

針對公投結果及總統談話，黃國昌23日舉行記者會回應。（記者方賓照攝）

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌主推的核三延役公投週六（23日）投開票，同意票（434萬1432票）雖多於不同意票（151萬1693票），但未達門檻宣告否決，黃國昌竟撂話下會期要修《公投法》。政治工作者周軒晚間表示，「這場公投沒有贏家，輸家只有一個，而那個輸家還想要修公投法翻盤，但一切從他宣布競選新北市長那一天開始，就沒有機會了！」

周軒23日晚間在臉書PO文，「公投結果已經很明顯，這是上天告訴每一個顏色或是沒有顏色的台灣人，過去的已經不管用了，我們只能探尋新的可能。賴清德總統今晚對於核三延役公投結果的發言，就是這樣的態度，對於核能，相信台灣多數人是有疑問的，不僅是因為安全、戰爭、維護成本，還有過去核四的諸多弊端，都讓台灣人對核能沒有信心。國民黨執政下的新北市政府，拖了近十年才讓核一廠用過燃料棒的乾式儲存場，在今年順利合法使用，更代表著，台灣人對於『核廢料』的處理態度就是『不要在我家最好，只要不在我家都可以討論』，這一點不分顏色。」

他接著說：「純粹看投票數字，這是史上投票率第三低的全國性公投，連3成都過不了，贊成票75%左右，但離500萬同意門檻還有70萬票距離，藍白真的認真下去動員，不會長這樣的，但為什麼不認真動員？因為這場公投從頭到尾都被一個人當成政治籌碼，看的懂的當然不會用力。」

「那台灣只有150萬人反對核三延役嗎？當然不是。有的看到公投題目『您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉』，就覺得這題目打假球，投不投也沒差了。而有的人只反核三，不排斥新的核能發展可能性。所以這一次公投的結果看起來同意大勝，但更多人是看到公投的題目本文就喪失投票動力。這是誰的問題，非常明顯。」

最後周軒表示，「這場公投沒有贏家，輸家只有一個，而那個輸家還想要修公投法翻盤，但一切從他宣布競選新北市長那一天開始，就沒有機會了！」

