賴清德說核安不是1場公投就解決 黃國昌：他已經轉彎了

民眾黨主席黃國昌。（記者方賓照攝）

2025/08/23 23:57

〔記者劉宛琳／台北報導〕重啟核三公投未通過，賴清德總統表示，核能安全是科學問題，科學需要驗證的問題，不會在一場公投就徹底解決。民眾黨主席黃國昌表示，其實賴總統已經轉彎了，已經說了會讓台電完成內部檢查的程序之後，申請核三延役。

黃國昌表示，任何的公民投票，大家只要回顧台灣在推動公投民主的歷史就會發現，在沒有綁大選的情況之下，有30%的台灣人民強烈表達他們的看法，行使做國家主人的權利；如果各位有仔細聆聽賴清德總統記者會的發言，「其實賴總統已經轉彎了」，今天晚上已經說了，他會讓台電完成內部檢查的程序之後，申請核三延役。

請繼續往下閱讀...

黃國昌表示，民進黨不務實科學的理性面對問題，而是緊抱著所謂非核的神主牌，不負責任的推動台灣的能源政策，讓所有的台灣人民蒙受巨大的損害，付出沉痛的代價，這絕對不是一個負責任的政府應該有的作為。

黃國昌表示，感謝有超過430萬台灣的公民投下了同意票，他也感謝出來投下不同意票的台灣公民；雖然他們投下了不同意票，但他們都是我們的同胞，我們尊重他們的看法，他也理解他們希望核電安全的期待，這也是未來台灣在負責任的發展能源能夠更多元，而不是一昧的絕對排斥，在國際社會上面已經復興、甚至是我們美國的友人，包括AIT在內所鼓勵台灣提醒台灣需要核能發電的朋友，這是大家共同的期待。

賴清德3大原則：核廢有解 不排除先進核能

關於核能電廠是否能重啟，賴清德晚間記者會表示，依5月修法的《核管法》，政府的立場，在程序上，有「兩個必須」：第一個必須是，核安會必須訂出安全審查的辦法；第二個必須是，台電必須依照這個辦法，啟動舊核電機組自我安全檢查，並定期向社會報告進度和風險，若符合標準，依法送核安會審議。

賴清德補充，政府會堅守「三大原則」，也就是核安無虞、核廢有解、社會有共識；如果未來，技術更安全、核廢料更少，社會接受度更高，我們並不會排除先進核能。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法