核三所在地居民首次用選票訴心聲 但年輕人跟長輩「保險金」不同

屏東縣恆春鎮核三廠所在地 。（記者蔡宗憲攝）

2025/08/23 23:12

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣恆春鎮核三廠所在地因核三延役公投成為全台焦點，4鄉鎮居民首次用選票表達對核三廠未來的看法，展現對家鄉能源政策的關切，同意延役大於不同意並不意外，但也並非藍白選前號稱的「當地7成同意」，恆春半島仍有許多人展現底氣，而同意者也沒那麼「好說話」。

「年輕人跟老年人的保險金不同，40歲老電廠重啟得重談條件！」老居民認為，核三廠的未來不僅是能源政策，更是恆春半島數十年共存的縮影，今天的公投結果或將決定這段微妙關係的下一章。

如同不少當地居民說的「核三廠是我們生活的一部分，這票一定要投！」而核三廠廠商員工進出絡繹不絕，顯示除役作業未因公投停擺，恆春半島與核三廠的緊密連結，訴說著數十年共存的微妙情感。

核三廠一、二號機分別於1984年7月後商轉，卻因核輻射疑雲與溫排水問題，與三軍聯訓基地、墾丁國家公園管理處並列「恆春三害」。

1985年商轉初期，廠內氣輪發電機規格不符，引發氫氣外洩爆炸，巨響與濃煙讓居民誤以為核電廠毀滅，重創南灣房價。如今南灣民宿林立，當年低價買進者多成為海景民宿主人，房價飆漲數十倍。1984年一場疏失更令人心悸，廠內誤開輻射廢水閥門，少量廢水流入南灣海域，後來核三廠溫排水早年造成珊瑚白化，核三廠甚至被貼上「珊瑚殺手」標籤。

但事過境遷，不少被「核三養大」的居民從戒慎恐懼到沒它不行。廠內員工與居民通婚頻繁，下班後餐廳宵夜場仰賴他們消費，每年機組大修帶來數百個工作機會。台電多元的睦鄰回饋也活絡地方經濟，許多家庭直接或間接受惠。

對於核三廠難以「割捨」的情感，則多因它是當地政治人物的「提款機」及「議題工具」，選前批核安、爭回饋金，選後握手要求建設補助，藍綠不變的選舉戲碼。

否則，睦鄰金每人150元其實杯水車薪，真正影響的是電協金百萬計的建設與活動補助，除役後取消才是「重傷」。居民多是被迫接受核三存在，睦鄰金更像是補償金，而非誘因。

公投日，恆春半島居民用選票訴說心聲。若真延役，居民未來不會接受40年前的條件。

屏東縣恆春鎮核三廠所在地 ，廠址南灣里同意票也佔多數。（記者蔡宗憲攝）

