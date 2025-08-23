為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    接住公民罷免運動創傷者！ 牧師黃春生：堅持走通往公義的路

    台灣基督長老教會濟南教會主任牧師黃春生強調，罷免雖然告一段落，最重要的是「接住」運動創傷者，將挫折轉化為台灣的民主韌性。（資料照）

    台灣基督長老教會濟南教會主任牧師黃春生強調，罷免雖然告一段落，最重要的是「接住」運動創傷者，將挫折轉化為台灣的民主韌性。（資料照）

    2025/08/23 23:00

    〔記者方瑋立／台北報導〕「選擇走民主這條路，從來不是因為它容易走，而是因為那是一條對的路」，台灣基督長老教會濟南教會主任牧師黃春生今（23）日說，這條路雖然艱辛、充滿跌撞與挫敗，但若是走向公義，即使失敗，也要堅持走下去。他強調，罷免雖然告一段落，最重要的是「接住」運動創傷者，將挫折轉化為台灣的民主韌性。

    大罷免結果未盡人意，黃春生今晚受訪說，在台灣，選擇走民主的這條路，從來不是因為它容易走，而是因為那是一條對的路。這條路雖然艱辛，有時跌跌撞撞，有時選舉失敗，但這條路若是走向公義，即使是失敗，仍然選擇堅持的走下去。

    他也透露，726之後，罷團彼此交換意見，有的討論參選、輔選或監督的可能，但最多的是轉型為防災自訓團，提升民防韌性。他認為，這些努力顯示公民力量並未消散，而是正尋找新的方向，期待延續並強化成為台灣民主的堅實基礎。

    台灣教授協會前會長陳俐甫則分析，大罷免雖未成功，但公民運動已展現從「抵抗」走向「主動」的進化。他指出，許多政治素人在國民黨穩固的選區發起罷免，即便未達成，也足以讓立委承受巨大壓力，甚至有人選後坦言「終於能鬆一口氣」，顯示公民自主性已成為不可忽視的力量。

    陳俐甫強調，公民不必因失敗過度自責，挫折感是真實但「多餘」的，因為這場運動已召喚出中間選民與自主公民。他提醒，雖短期可能出現「政治冷漠期」，但隨著藍綠初選展開，罷團必然重新影響政黨提名與選舉格局。對執政黨而言，更要把握行政優勢，總統應展現高度，在面對重大災害時，善用緊急命令等憲政工具，避免陷入無謂拖延。

