    高雄公投開票竟少1票 原來是無效票虛驚一場

    高雄公投開票竟少1票，經查並無撕票、帶票，原來是無效票虛驚一場。照片與新聞事件無關。（記者黃良傑攝）

    高雄公投開票竟少1票，經查並無撕票、帶票，原來是無效票虛驚一場。照片與新聞事件無關。（記者黃良傑攝）

    2025/08/23 22:41

    〔記者黃良傑／高雄報導〕核三重啟公投高雄投開所，今天開票過程發生少票插曲，苓雅區某投開票所核對領票與開票數，發現竟有1張票落差，因全市投開票所並未發生撕票、挾帶票事件，選務人員急忙點尋，終在無效票處尋獲這張選票，險些鬧烏龍。

    據了解，高市苓雅區英明國中某投開票所，今天傍晚6時許，高雄市選委會統計出「全國性公民投票案第21案投開票高雄市概況」，意外發現有1張選票，疑似已領但未投票，該張選票為公投票，究竟什麼情況，選務人員非常緊張，立刻查核、尋找。

    由於投、開票至結束投票，都不曾傳有撕毀選票或帶出選票狀況，選務人員開票後清點「領票人數」及總開票數，發現竟然少了1張選票，暫時歸列為「已領未投票」。

    選務人員一再尋找，查證，終於在無效票信封內找到這1張選票，區公所檢查尋獲還有1張「無效票」，就是被懷疑被領未投的選票，原來只是虛驚一場，它是1張無效票被收起漏算。

    苓雅區公所再檢查信封袋，才發現有1張無效票，表示會通報高雄市選委會更改計票內容。

