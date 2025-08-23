為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    核三重啟公投 南投的投票率、同意率全國第一 民眾酸核廢料放南投

    民眾黨發起核三重啟公投案，南投縣投票率及投票動員率均居全國第一位。（民眾提供）

    民眾黨發起核三重啟公投案，南投縣投票率及投票動員率均居全國第一位。（民眾提供）

    2025/08/23 22:27

    〔記者張協昇／南投報導〕民眾黨發起的核三重啟公投案，南投縣的投票率高達47.4%，同意票動員率也高達33.4%，都是全國第一名，有民眾狠酸說，既然南投人這麼喜歡核電，未來核廢料的放置地點終於有著落了，不放南投要放哪裡？

    根據南投縣選委會的數據，核三重啟公投案，南投縣的總選舉人數有41萬0405人，投票率達47.4%，有效票數19萬802票，其中同意票為13萬6907票，占71.75%，不同意票僅5萬3895票，占28.25%，同意票動員率高達33.4%。

    有民眾嘲諷說，南投縣有高達33.4%的民眾出來投票支持核三廠重啟，全國第一，既然南投人這麼喜歡核電，核廢料不放南投太對不起他們的愛，未來若要蓋核電廠，也應蓋在南投。

    民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴指出，國民黨籍的南投縣長許淑華，選前因擔心罷免綁公投，她宣傳罷免藍委要投不同意票，核三公投要投同意票，恐讓縣內的長輩混淆，影響罷免案，一度向媒體表示會宣導都投不同意票，後來因惹怒「小草」挨轟，又改口說支持核能，絕對贊成核三延役，從公投投票率看來，國民黨確實花了許多心思在教導民眾如何投公投，才會催出那麼多的同意票，既然南投人這麼愛核電，難怪外界建議核廢料就放在南投市。

    民進黨籍的縣議員沈夙崢說，重啟核電要先思考核廢料究竟放哪裡？萬一發生核災，更是難以承受的災難浩劫，南投人真的這麼喜歡核電嗎？還是遭到誤導？有必要進一步了解。

