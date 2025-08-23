罷免林思銘失敗 王婉諭盼正面回應爭議

時代力量黨主席王婉諭（圖）呼籲林思銘委員未來要積極為民謀利。（王婉諭團隊提供）

2025/08/23 21:59

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨新竹縣第二選區立委林思銘的罷免投票未通過，時代力量黨主席王婉諭今晚表示，這是人民的選擇，感謝所有在這場民主行動中站出來投票的縣民朋友。她呼籲林思銘委員未來要積極為民謀利，正視外界對於其問政品質與相關爭議的質疑，好好為人民審查法案，勿讓黨意凌駕民意。

王婉諭表示，竹二的罷免歷程長達將近8個月，在新竹縣這個長期由國民黨執政的縣市更是充滿挑戰，但也讓大家看見公民力量的凝聚。她特別感謝罷免志工們不畏艱辛，日復一日地努力，她強調，每一次街頭宣講、每一張傳單，都是公民參與政治的實踐，讓更多人願意關心公共事務。

王婉諭指出，罷免投票前，時代力量在新竹縣共舉辦了數場政策說明會，除了說明支持罷免的理由外，更直接面對鄉親，聽取他們對新竹縣未來的期待，以及對縣政現況的失望，民眾希望新竹縣更好，也都期待政治人物能以縣民的福祉為優先。「這次罷免運動雖未達成目標，但過程所帶出的民主價值更是珍貴。」

王婉諭表示，希望林思銘委員未來任期的兩年多，應該要積極為民謀利，正視外界對於其問政品質與相關爭議的質疑，好好為人民審查法案，不要什麼都不看就隨意簽名，讓黨意凌駕民意。同時，她也呼籲林思銘盡快釐清涉及「農地超貸」、「侵佔國有地」等爭議，正面回應公民的提問。

王婉諭最後重申，她會持續耕耘在地、為新竹縣發聲，與民眾站在一起，推動更透明、更負責的政治文化，她強調民主的道路不會因一次選舉而終結，「人民的力量會一直存在，這是我們前進的動力」。

