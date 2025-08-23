朱喊釋放柯文哲》賴回應尊重司法 黃國昌：你主政司法獨立成最大笑話

民眾黨主席黃國昌諷刺說，在賴清德總統的主政下，司法獨立早就成為台灣目前最大的笑話。（記者方賓照攝）

2025/08/23 22:09

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨主席朱立倫今晚對賴政府提出呼籲，要求即刻釋放前民眾黨主席柯文哲及國民黨黨工，賴清德總統對此回應，司法獨立性必須尊重，這時對任何案件、政黨領袖太多著墨都沒有必要。民眾黨主席黃國昌諷刺，在賴清德總統的主政下，司法獨立早就成為台灣目前最大的笑話。

黃國昌表示，賴清德總統說自己向來尊重司法獨立，沒有黑手介入，也不評論個案，想請教一下賴總統，「您忘了嗎？您所領導的民主進步黨去年不是才用黨的臉書，幫北檢發聲明嗎？」怎麼會尊重個案、不評論個案？在賴清德總統的主政下，司法獨立早就成為台灣目前最大的笑話。

請繼續往下閱讀...

黃國昌指出，到目前為止，如同柯文哲主席所說，北檢完全採取唾面自乾，起訴書在還沒有起訴以前，特定的媒體、特定的記者怎麼拿到片面、偵查當中的秘密？還有養檢調養了好幾年，拿到別人沒有拿到的隨身碟裡面檔案。

黃國昌表示，民進黨的政治黑手介入司法斧鑿斑斑，今天賴清德總統竟然還有那個臉面跟全體國人說，黑手沒有介入司法。賴清德總統您不知道嗎？民進黨的秘書長（指前民進黨秘書長林錫耀）介入司法檢調的人事，進一步影響到個案，已經成為一個巨大的醜聞了。

黃國昌強調，未來在國會，民眾黨會推動成立調查委員會，這是民眾黨團下個會期第一個重要的議案。如此臭不可聞、用司法檢調當鷹犬來追擊自己政治競爭對手的醜陋行徑，連民進黨內部非新潮流的人都看不下去，政治介入司法，檢調干預初選，他相信這些聲音賴清德總統不可能沒有聽見。

黃國昌說，他沒有辦法理解，賴清德總統今天怎麼還有辦法在記者會上毫不慚愧地說，尊重司法的獨立性，這是台灣目前法治最大的笑話。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法