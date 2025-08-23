為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    選情不看好也要「博」！7區藍委罷免南部開賭盤 過1席就贏

    藍委罷免案南部再開賭盤。（讀者提供）

    藍委罷免案南部再開賭盤。（讀者提供）

    2025/08/23 21:46

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕今天除了核三延役公投之外，部分縣市也進行第二波的國民黨立委罷免案投票，由於726首輪藍委罷免案結果為24：０，都沒有過關，這回南部賭盤相對保守，開出只要罷免1席就贏錢，即使選情不看好，仍有支持罷免的民眾押注，甚至加碼押注「罷幾個、賠幾倍」賭盤，為了信念再搏一次。

    開票後，7區藍委的罷免全部沒過關，輸錢的蔡姓民眾直言，這是信念之爭，他認為有些國民黨立委表現真的不合格，罷免一定要成功，但民主社會，尊重投票結果。

    據了解，這次的罷免案，一般預測過關的難度較高，結果恐是7：０，南部開出「1席就贏」的賭盤，為了刺激注碼，還開出「罷幾個、賠幾倍」的賭盤，也有對賭單一候選人是否被罷免，希望以不同玩法炒熱「買氣」。

    上個月26日的首輪罷免案，由於投票前，罷團造勢活動人潮爆滿、選情看漲，隨著同意的民調逐漸攀升，南部賭盤陸續開出「6贏5輸」、「7贏6輸」，甚至到「8贏7輸」的賭盤，各界爭相押注，最後結果竟是令人錯愕的24：0，與預期差距相當懸殊。

    陳姓賭客表示，鑒於首輪罷免24：０，沒有罷免案的南部民眾，這次反應相對冷清，甚至持續觀望，押注意願較低，遲未出手，有些組頭索性不開賭盤，難得休息一次。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播