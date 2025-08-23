選情不看好也要「博」！7區藍委罷免南部開賭盤 過1席就贏

藍委罷免案南部再開賭盤。（讀者提供）

2025/08/23 21:46

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今天除了核三延役公投之外，部分縣市也進行第二波的國民黨立委罷免案投票，由於726首輪藍委罷免案結果為24：０，都沒有過關，這回南部賭盤相對保守，開出只要罷免1席就贏錢，即使選情不看好，仍有支持罷免的民眾押注，甚至加碼押注「罷幾個、賠幾倍」賭盤，為了信念再搏一次。

開票後，7區藍委的罷免全部沒過關，輸錢的蔡姓民眾直言，這是信念之爭，他認為有些國民黨立委表現真的不合格，罷免一定要成功，但民主社會，尊重投票結果。

據了解，這次的罷免案，一般預測過關的難度較高，結果恐是7：０，南部開出「1席就贏」的賭盤，為了刺激注碼，還開出「罷幾個、賠幾倍」的賭盤，也有對賭單一候選人是否被罷免，希望以不同玩法炒熱「買氣」。

上個月26日的首輪罷免案，由於投票前，罷團造勢活動人潮爆滿、選情看漲，隨著同意的民調逐漸攀升，南部賭盤陸續開出「6贏5輸」、「7贏6輸」，甚至到「8贏7輸」的賭盤，各界爭相押注，最後結果竟是令人錯愕的24：0，與預期差距相當懸殊。

陳姓賭客表示，鑒於首輪罷免24：０，沒有罷免案的南部民眾，這次反應相對冷清，甚至持續觀望，押注意願較低，遲未出手，有些組頭索性不開賭盤，難得休息一次。

