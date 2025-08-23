為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    核三公投投票率史上第3低！汪浩轟：黃國昌把11億血汗錢丟水裡

    民眾黨主席黃國昌。（記者方賓照攝）

    民眾黨主席黃國昌。（記者方賓照攝）

    2025/08/23 22:23

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主導的「核三重啟公投」今（23日）落幕，全國投票率29.53%、為史上第三低，同意票434萬1432張，未達500萬523票門檻未通過。作家汪浩痛批，此案從一開始就是「一場徹底的浪費」，更點名民眾黨立委黃國昌「把全民的11億元血汗錢丟進水裡」，形容整起公投根本是一齣「耗資鉅大的政治鬧劇。」

    汪浩在臉書發文指出，這項由黃國昌帶頭推動的公投，主文空洞、沒有實質意義，早已被專業界批評「問得不清不楚」，結果卻因黃國昌與在野黨58票強行通過，硬生生耗掉全民11億元的公帑。最諷刺的是，最終投票結果連500萬門檻都過不了，等於一場耗資鉅大的政治鬧劇。

    汪浩怒斥，黃國昌一邊口口聲聲說要監督政府、守護納稅錢，卻親手把11億丟進水裡。他明知道核三機組老舊、核廢料無解，還要製造分裂，把公投當成政治秀場。所謂「民主實踐」在他手裡，成了操作群眾情緒、刷存在感的工具。最後結果不僅未解決能源問題，還讓國庫白白失血。

    汪浩進一步批評，一個號稱最會算帳的政客，卻讓全民為他個人政治企圖買單，這才是真正的公投亂象。並強調，這11億元本該用在教育、醫療、國防等公共需求，卻被黃國昌硬生生浪費，「這筆帳，人民都該記住」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播