核三公投投票率史上第3低！汪浩轟：黃國昌把11億血汗錢丟水裡

2025/08/23 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主導的「核三重啟公投」今（23日）落幕，全國投票率29.53%、為史上第三低，同意票434萬1432張，未達500萬523票門檻未通過。作家汪浩痛批，此案從一開始就是「一場徹底的浪費」，更點名民眾黨立委黃國昌「把全民的11億元血汗錢丟進水裡」，形容整起公投根本是一齣「耗資鉅大的政治鬧劇。」

汪浩在臉書發文指出，這項由黃國昌帶頭推動的公投，主文空洞、沒有實質意義，早已被專業界批評「問得不清不楚」，結果卻因黃國昌與在野黨58票強行通過，硬生生耗掉全民11億元的公帑。最諷刺的是，最終投票結果連500萬門檻都過不了，等於一場耗資鉅大的政治鬧劇。

汪浩怒斥，黃國昌一邊口口聲聲說要監督政府、守護納稅錢，卻親手把11億丟進水裡。他明知道核三機組老舊、核廢料無解，還要製造分裂，把公投當成政治秀場。所謂「民主實踐」在他手裡，成了操作群眾情緒、刷存在感的工具。最後結果不僅未解決能源問題，還讓國庫白白失血。

汪浩進一步批評，一個號稱最會算帳的政客，卻讓全民為他個人政治企圖買單，這才是真正的公投亂象。並強調，這11億元本該用在教育、醫療、國防等公共需求，卻被黃國昌硬生生浪費，「這筆帳，人民都該記住」。

