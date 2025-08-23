大罷免絕非失敗 李忠憲：是尚未成功的奮戰

儘管726大敗，罷免志工仍盡力宣傳823第二波罷免投票，儘管冒著大雨也要站街舉牌，讓不少人動容。（資料照）

2025/08/23 23:51

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕823罷免結果和726一樣以大敗收場，讓不少民進黨支持者和罷免志工相當灰心沮喪，不過成大教授李忠憲勉勵台派，這場大罷免絕非失敗，而是「尚未成功的奮戰」！

李忠憲23日晚間在臉書發文，「看到投票的結果，沒有什麼好驚訝，不過心情大概像是我第一年在柏林的時候，那時候我吃到快100公斤，想說自己英文學了那麼多年一直都很好，為什麼不去英語系的國家咧？為什麼要做困難的事情，挑簡單一點的不好嗎？在柏林連一個五、六歲的小孩，德文都比我還要好，為什麼要做出這樣錯誤的選擇？」

請繼續往下閱讀...

他接著說：「很多事情在當下是看不出來它的影響，喬治歐威爾（George Orwell）在《向加泰隆尼亞致敬》（Homage to Catalonia）書裡面講，比『抵抗失敗了』更糟糕的是『完全不抵抗』，這句話在歷史上有很多的驗證。從726到823 ，許多人認為可以一舉怎樣怎樣的，我心裡面都不這麼認為。太陽花之後也有人說國民黨已經倒了，我覺得講這樣的話應該不了解政治是怎麼一回事吧！」

李忠憲最後寫道，「韋伯（Maximilian Weber）說政治是在硬石板上面鑽洞，辛苦又緩慢，要有意志和耐心！我覺得這次這麼大罷免的行動如此艱難，卻可以做成這樣，並不能算是『抵抗失敗』，只是還沒有成功！這場大罷免的行動雖艱難，但它絕不是失敗，而是尚未成功的奮戰。向所有在這條路上付出心力的大罷免志工們，我深深一鞠躬！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法