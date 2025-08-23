為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    周嘉韋：核三延役題目預設立場 台南人用低迷投票率說不

    「核三延役」公投，台南投票冷清，投票所大半時間空盪盪一片。（記者洪瑞琴攝）

    「核三延役」公投，台南投票冷清，投票所大半時間空盪盪一片。（記者洪瑞琴攝）

    2025/08/23 21:44

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市議會民進黨團總召周嘉韋表示，這一次公投的議題其實許多民眾認為是「假議題」而不願出門投票，對於題目中預先假設核三的安全性，實在無法理解，因而對此次投票意興闌珊。台南公投投票率為26.62%。

    核三延役案公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」周嘉韋認為題目預設立場。

    周嘉韋進一步指出，藍白在此次公投極盡全力宣傳，從投票結果可以發現此次公投是藍白動員的結果，台南大約只有28萬人願意接受藍白的動員，比例上遠小於全國，台南多數人仍然是堅定地拒絕藍白的政治操作！

    周嘉韋直言，未來民進黨從中央到地方，也會審慎面對這次公投所帶出的民意與能源政策，重新檢視能源議題的方向，透過不同意見的對話，期盼加緊腳步找到安全、乾淨的能源。

    另有綠營支持者認為，核三使用年限40年就不再使用，我們這一代應該對核能安全與下一代環境負起責任，這次公投根本是藍白自私自利的算計且耗費11億多元，「白投一票又無意義」，不浪費時間來投票。

    今天核三延役公投，南市投票權人數160萬962位，同意票數28萬1553，不同意票數14萬1687，投票率26.62%。全國投票率則29.53％、為歷史第三低。

