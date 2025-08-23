為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    大罷免31：0遭完封 陳致中建議賴總統射「這3支箭」

    陳致中（左）今年父親節與陳水扁（右）合影。（圖擷自陳致中臉書）

    陳致中（左）今年父親節與陳水扁（右）合影。（圖擷自陳致中臉書）

    2025/08/23 21:38

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕第2波罷免投票今（23日）落幕，連之前的726，國民黨立委最終以31比0完封勝利；前總統陳水扁之子陳致中今晚建議賴清德總統「射三箭」，特別是擴大內閣改組，多啟用溝通型、實務型的幹才。

    31位國民黨立委罷免案沒有一案通過，賴清德總統今天宣布啟動4項調整，包含啟動人事改組、調整施政順序、調整行政及立法互動、調整國家財政體質。

    對此，前總統陳水扁的兒子、前高雄市議員陳致中，今晚除替賴總統、行政院長卓榮泰打氣加油，他也建議賴總統因應政局「射三箭」，第一箭是請賴總統召開國是會議；第二箭是在總統府舉行朝野領袖高峰會；第三箭是擴大內閣改組，多啟用溝通型、實務型的幹才。

    國民黨高雄市黨部主委、立委柯志恩則認為，民進黨發動兩次大罷免，結果都以全軍覆沒收場。賴清德的偏執與傲慢、對民意的輕蔑，讓他所主導的這場「民主鬧劇」，最終由人民再一次痛擊完封！她質疑，從「25：0」（含新竹市長）到「7：0」，這就是賴清德口中的「更大民主」嗎？荒謬的鬧劇，但願就此落幕，但賴總統還欠台灣人民一個道歉。

