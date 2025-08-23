罷免林思銘失敗 民進黨：結果未盡理想 卻讓大家更加團結

罷免失利，民進黨新竹縣黨部發聲明，期待林思銘不要辜負縣民所託。（記者廖雪茹攝）

2025/08/23 21:22

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣第二選區立委林思銘未通過罷免，民進黨新竹縣黨部發布聲明，感謝這段時間堅持到最後的罷團志工的日夜奔走、竹縣公民的熱情連署、中央黨部與地方黨公職以及各界對新竹縣的馳援；雖然結果未盡理想，卻讓大家的心更加團結、堅定，並期盼林思銘委員能更深切理解民眾需求，無論是地方建設或民生福利，都絕不容被忽視。

​民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方稍早受訪時表示，這是一場民主過程，透過公民行動，希望帶來更多社會溝通與互相理解，而不是裂解。他強調，選舉和罷免已經結束，未來不論在新竹或全台各地，都希望更加團結，共同面對未來挑戰。各政黨應該坐下來討論，期待林思銘未來在中央能夠為新竹縣爭取更多的經費，發展地方建設，尤其是竹二選區有很多地方建設需要中央支應，這是所有縣民所給予的付託。

黨部聲明表示，這7個多月來，新竹縣有一群為故鄉奔走的公民，在荊棘滿布的道路上堅定前行，從未停歇。從寒冬奮戰到炎夏，他們最常駐足在街頭路口，帶著微笑迎向來往民眾，把理念化作一句句真誠的呼籲。志工們深入理解竹縣的建設、民生、預算、福利、親子、學區等各項困境和議題，以理性呼籲、以溫柔訴說，透過面對面或網路傳遞，讓更多人明白我們一路走來的堅持。

聲明指出，「雖然結果未盡理想，卻讓我們的心更加團結、堅定。並期盼林思銘委員能更深切理解竹東鎮、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、橫山鄉、五峰鄉、以及竹北市東部19里的民眾需求，無論是地方建設或民生福利，都絕不容被忽視。」

「對新竹縣的未來，我們仍懷抱無限期許，並將持續深耕，不會放棄。也請大家繼續支持我們，一同在新竹縣的強風裡堅守，把理想與行動深植於土地，等待民主大樹昂然茁壯的那一天。」

