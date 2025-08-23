7藍委中林思銘不同意罷免票逾68％最高 仍比本屆得票數少369票

國民黨新竹縣立委林思銘（中）獲得的不同意罷免票比例超過6成8，是7區被罷免藍委中最高的。（記者黃美珠攝）

2025/08/23 21:13

〔記者廖雪茹、黃美珠／新竹報導〕新竹縣今天公投暨竹2選區罷免案投票結果，有破3成的選民在公投上支持核3延役，另有超過6成8的竹2選民投下反對罷免票，使林思銘成為這波7個罷區中，獲得不同意罷免票比例最高的被罷免人。

不過值得林思銘警惕的是，他的不同意罷免票數，比當選本屆立委的得票數微幅下挫了369張。反觀竹2「撕除惡銘」罷團的努力也沒有白費，因為同意罷免的票數高於當初送件的總連署書份數，罷團領銜人謝婷婷因此說「我們已經一起寫下台灣新的一頁」！。

請繼續往下閱讀...

新竹縣公投總投票人數48萬8509人，共有14萬9516人同意，3萬6135人不同意，整體投票率38.54％，有效同意票數對投票權人總數百分比30.61％。

竹2選區公民投票數23萬8499人，實際投票11萬1335人，投票率46.68%。同意罷免票有3萬3813張，不同意罷免票7萬6239張。

對照本屆立委選舉，竹2的公民投票數23萬2865人，17萬4758人實際投票，投票率75.05%，林思銘本屆立委選舉拿下7萬6608票，比他今天獲得的不同意罷免票多了369張。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法