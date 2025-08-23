為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中選會：核三公投選務經費11.4億 31立委罷免花4億

    31位立委大罷免投票、核3延役公投終於落幕，本次公投選務經費為11.4億元，31件立委罷免案共花費4億餘元。（記者廖振輝攝）

    2025/08/23 20:59

    〔記者李文馨／台北報導〕台灣史無前例的大罷免今天落幕，公民團體發起的31位國民黨立委罷免案皆以失敗收場，而民眾黨團於立法院提案通過的核三重啟公投，同意票雖多於不同意票，但未達門檻，公投結果不通過。有關選務經費，中選會說明，本次公投選務經費為11.4億元，31件立委罷免案共花費4億餘元。

    核三重啟公投今天投開票，結果為同意票434萬1432張，不同意票151萬1693張，投票率29.53%，同意票佔投票權人總數21.7%，同意票雖多於不同意票，但未達1/4通過門檻的500萬523張票，依公投法規定，公投結果為不通過。公民團體發起的31位國民黨立委罷免案，不同意票數皆大於同意票數，726、823無案罷免通過，朝小野大的國會版圖未能翻轉。

    有關選務經費，中選會表示，原先估算區域立委罷免案每件約1600萬至2000萬元左右，但因823公投選務與726、823罷免選務部分期間重疊因此有所樽節，823公投實際約花費11億4000萬元，726的24件立委罷免案，約3億4580萬元，823的7件立委罷免案，約5700萬元，31件國民黨立委罷免案加總經費為4億280萬元。

