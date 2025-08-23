台南核三公投同意票「翻倍」壓過不同意 藍營這麼看

核三延役公投，台南投票結果，同意票是不同意票的2倍。（記者洪瑞琴攝）

2025/08/23 21:04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕核三延役公投今天投票，台南市投票權人數160萬962人，投票率僅26.62%，同意票28萬1553票，不同意票14萬1687票，同意票數約為不同意的兩倍，各區無一例外。

就各區情形來看，東區投票率最高，達30.39%，其次為北區29.41%、南區28.91%；南化、左鎮、東山、大內及北門等偏區投票率皆低於20%，其中南化區僅13.41%，為全市最低。

請繼續往下閱讀...

對此，台南市議會國民黨團發言人蔡育輝指出，同意票高於不同意票，顯示核能獲得多數民意支持。他批評政府推動太陽光電導致農田種電，政策失當又成本高昂，相較之下，核能有新技術發展，應被視為穩定且清潔的能源選項。

蔡育輝強調，能源政策關係國家競爭力，應超越黨派立場，兼顧環境與生態。他呼籲執政當局重新思考核能定位與能源結構，不能僅靠國家補貼台電因應問題。

至於台南投票率偏低，他認為與總統賴清德來自台南有關，許多支持者選擇不投票，但仍不掩蓋同意票是不同意票兩倍的事實，大罷免又大失敗，「這是賴總統不能忽視的民意訊號。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法