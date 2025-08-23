核三延役公投功虧一簣！黃國昌將修法：公投綁大選一併舉行

民眾黨主席黃國昌說，打破鳥籠公投最關鍵的就是將公投跟選舉一併舉行，增加投票意願。（記者方賓照攝）

2025/08/23 20:59

〔記者劉宛琳／台北報導〕核三重啟公投今天投開票，因同意票未達門檻，投票結果為不通過。民眾黨主席黃國昌稍早宣佈下會期將在立法院推動「公民投票法」修法。媒體提問時他進一步透露，打破鳥籠公投最關鍵的就是將公投跟選舉一併舉行，便於人民行使投票權，增加人民投票意願。

批綠設鳥籠 限公投隔2年在夏天舉行

黃國昌表示，打破鳥籠公投最重要的部分，就是在2019年民進黨直接逕付二讀，用了30天的時間，在完全沒有經過委員會的審查下，民進黨透過人數優勢把公投鎖進鳥籠。這其中關鍵的條文是什麼？就是公民投票只能夠每隔兩年在夏天舉行，但其實過去我們在推動公投民主的過程當中，民進黨長期的主張是參考國外的立法，要增加人民投票的意願，就要跟選舉合併舉行，才可以便於人民行使投票權，透過公民投票展現意志。

請繼續往下閱讀...

「罷免綁公投選區 投票率達5成」

黃國昌表示，在今天的公投選舉結果當中，我們甚至不用去比較，在2018年的時候跟公投沒有綁大選的投票率相比，以這一次的投票來看，有罷免投票的跟沒有罷免投票的選區，投票率的差距非常的大，有罷免投票的選區公民投票的比率高達5成以上，沒有罷免投票的區域在27%到28%左右，全國整體的投票率是30%。

黃國昌表示，這代表的是我們在設計公民投票制度的時候，應該著眼的是怎麼便於人民行使權利，而不是刻意的只有每兩年在最熱的夏天才能夠舉行公民投票，所以這是民眾擋下會期在推動公投法改革的時候的重要關鍵條文。

針對公投結果及總統談話，民眾黨主席黃國昌舉行記者會回應。（記者方賓照攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法