投票率僅29.53％！ 網嘆「公投冷清清」：全家7票只有我去投

核三重啟公投23日投開票，最後結果為不通過。（資料照）

2025/08/23 21:47

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕核三重啟公投今（23）日投開票，最終同意票為434萬1432張；不同意票為151萬1693張，同意票雖多於不同意，但未達1/4門檻而不通過。只是就有網友發現，「今天公投好像冷清清耶。」並直言，「一堆人支持核電，希望趕快重啟核三，結果在家裡吹冷氣不出門投票。」

今日的核三重啟公投案，投票率為29.53%，同意票雖多於不同意票，但未達500萬523票的1/4門檻，最後結果為不通過。1名網友於網路論壇PTT八卦版上，以「我支持核電，但不去公投，正常嗎？」為題發文感嘆，「今天公投好像冷清清耶，一堆人支持核電，希望趕快重啟核三，結果在家裡吹冷氣不出門投票，這是正常人的表現嗎？」

文章一出，許多人紛紛表示，「正常，我以核養綠不是投過了」、「正常，核電和核3是兩件事，你是聰明人」、「正常，台灣人愛嘴砲，常常光說不做」、「假支持，不投就是幫忙反對」、

不過，還是有其他網友點出，「一堆人沒回鄉，或是一早就全家出遊了」、「不綁大選就這樣阿」、「公投已經變成一種濫用文字遊戲的政治工具」、「家裡七票都擁核，但只有我去投票！！都說反正投了也不會執行」等，不同的看法。

