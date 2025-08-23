要鬆口了？朱立倫喊話接下黨主席 盧秀燕明早行程「進行聯訪」

被問選黨主席，盧秀燕迄今未鬆口。（記者蘇孟娟攝）

2025/08/23 20:52

〔記者蘇孟娟／台中報導〕823大罷免投票落幕，7名國民黨立委罷免案再度全數反罷成功，大罷免國民黨創全勝紀錄，國民黨主席朱立倫晚間強調他將放心交棒，並公開喊話台中市長盧秀燕接任黨主席。不過，盧秀燕今在罷免投票結束後，未對罷免結果表示任何意見，對於朱立倫喊話也暫無回應；不過，台中市政府晚間通知盧秀燕明天上午將出席大台中商業會理監事授證典禮，會後將「進行聯訪」。

國民黨繼日前726罷免24名立委罷免全數反罷成功，今823罷免7藍委案再過輕騎反罷過關，朱立倫晚間在黨中央發表談話時宣布交棒，更公開向盧秀燕喊話「懇請盧秀燕接任下一任黨主席，承擔黨主席重責大任」。

國民黨黨主席改選在即，被外界視為熱門人選的盧秀燕迄今未表態，日前更傳出她考慮不參選國民黨主席，引發黨內熱議與焦慮，盧秀燕上午投公投票時，面對媒體詢問是否選黨主席一事，低調未表示任何意見。

今日台中市3藍委罷免案再度反罷成功，但盧秀燕晚間未公開露面，未對罷免結果表示意見，對於朱立倫公開促她接棒一事，盧秀燕也未表示任何意見。

不過，台中市政府晚間通知盧秀燕明天上午將出席大台中商業會理監事授證典禮，會在會後「進行聯訪」。

