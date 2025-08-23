核三公投揭台灣人「自私心態」！ 他曝關鍵在核廢料、是人性問題

核三公投23日登場。（記者塗建榮攝）

2025/08/23 20:48

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕核三延役公投今天（23日）舉行投開票，雖然最終未達成案門檻（500萬523張同意票）而宣告不通過，但這次投下同意票的人遠遠多於不同意票，引發討論。對此，臉書粉專「百柯全書」慨歎，從這次公投看到「台灣人的自私」，多數人都抱著「別人家的後院可以，但不要放在我家」的心態。

百柯全書今傍晚發文，先批民眾黨主席黃國昌發起這場毫無實質意義的公投，浪費全民納稅錢11億，接著回到這次公投同意票高過不同意票280多萬票這件事，「近年來，台灣社會圍繞核電的爭論不斷，有人認為核電乾淨、便宜，可以降低空汙與碳排放；也有人強調核安風險，認為一旦發生事故後果不堪設想。然而，比起單純的『支持或反對核電』，真正的關鍵問題其實是：核廢料怎麼辦？」

請繼續往下閱讀...

「在多次公投與地方意見徵詢中，台灣民眾展現出一種強烈矛盾：一方面，許多人支持核能發電，理由是『電價便宜』、『供電穩定』；另一方面，卻沒有任何一個縣市願意承擔核廢料最終處置場的設置。大家都希望享受核能的好處，卻不願意面對核能的副作用，這不就是最典型的『別人家的後院可以，但不要放在我家』的心態嗎？」

百柯全書指出，「核能的核心矛盾：不是發電，而是廢料。核電的技術並非無法掌握，世界各國都有經驗。但核廢料的問題卻是人類至今都沒有完美解法的難題。高階核廢料需要數千年甚至萬年才能衰退至安全水平，即使放在地底深埋，也要面對地震、地下水滲透等長期風險。台灣地狹人稠、斷層密布，更難找到安全、長久的儲放地點。這意味著，支持核電的人不只是支持『發電過程乾淨』，而是必須同時接受『核廢料可能伴隨我們好幾千年』。如果這個問題無法解決，那麼核電的便宜與乾淨，都只是短暫的幻象。」

「公投的結果充分顯示出台灣人矛盾的心理：要電，但不要廢料！要利益，但不要承擔！享受現在，卻把問題留給未來，這不是能源政策上的討論，而是價值觀上的自私。若社會無法誠實面對核廢料問題，那麼討論是否延役或重啟核電，其實都是空談。核電不是不能討論，但任何討論都必須把『核廢料最終處置』放在第一順位。如果我們沒有勇氣面對、沒有共識承擔，只是一味追求便宜電價與能源穩定，那麼這其實不是在做能源規劃，而是把燙手山芋丟給下一代。核電的真正難題不是技術，而是人性。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法