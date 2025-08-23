反罷免民眾聲音「我聽到了」! 賴清德： 盼朝野對話、團結合作

總統賴清德召開記者會，回應第二波罷免投票與核三延役公投結果。（記者陳逸寬攝）

2025/08/23 20:32

〔記者陳昀／台北報導〕針對國民黨主席朱立倫將兩次罷免失敗，解讀為對賴政府的不信任投票，總統賴清德今天回應媒體說，大家都很清楚，這場罷免是100萬人民憂心國會紛擾，衝擊國家發展所進行的公民行動，但希望朝野對話，多團結合作的聲音，強調「我也聽到了，這是投下反對罷免民眾的聲音，我們會珍惜」。

賴清德今晚發表談話後回應媒體指出，這場罷免，社會大眾都很清楚，是過去一年來，因為憂心國會紛擾可能衝擊國家發展，才有超過100萬的人民，挺身而出，並透過一張一張連署書，所進行的公民行動，雖然未能通過，但仍然值得肯定，因為這是真正落實主權在民。

賴清德說，但是，「不希望朝野對立，希望朝野對話，多團結合作的聲音，我也聽到了，這是投下反對罷免民眾的聲音，這個我們會珍惜。」賴清德表示，執政團隊將進行「四個調整」，調整隊形、調整施政優先順序、調整朝野對話、調整財政體質，這些都需要時間，希望面對問題的時候，朝野都能基於國家利益，共同面對。

