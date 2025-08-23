為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    喊話行政團隊硬起來！沈伯洋：勿被動接球 應向藍白「殺球」搶議題設定

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    2025/08/23 20:32

    〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免最終以31：0完封，國民黨立委皆未遭罷免，從旁協助的民進黨湧現檢討意見。民進黨立委沈伯洋今（23日）強調，面對藍白癱瘓施政的作為，執政團隊必須「硬起來」，不管是提出對案、或是設定新議題，不能只是被動「接球」，更應該發揮優勢、針對民生問題「殺球」，才不會老是陷入進退失據的窘境。

    大罷免投票結果全盤皆墨，沈伯洋接受本報訪問指出，藍白兩黨政治攻防目的很明顯，就是讓政府無法施政，執政團隊不能一直被動地 「接球」，應該主動提出對案或設定新議題，要有「殺球」的能力，才能避免被藍白陣營牽著鼻子走。

    何謂「殺球」？沈進一步說明，行政體系其實相當清楚，哪些民生問題最需要被解決，並將這些政策端出來，球就回到在野黨手上，變成在野黨必須做出回應。否則，執政黨只會永遠在闢謠、阻擋爛法案，這樣沒有任何意義，也不符合國人的期待。

    沈伯洋表示，有時行政部門可能正在做事，卻不懂得如何宣傳或設定議題。他舉例，國民黨目前推動「反年改」修法，其目的就是讓既得利益者更有錢，但民進黨的價值在於追求公平與照顧弱勢，這不單指社會福利層面的弱勢，也包含產業結構中的弱勢，因為不能等到勞工都失業了，才用社會福利來補救，而是應該在產業結構出問題時，就提供協助。

    沈伯洋認為，民進黨應該端出更多這類型的政策，因為藍白喜歡做的，並非這些對這些人有益的事情，當民進黨提出具體政策後，才能有好的政策辯論和議題設定，不至於陷入進退失據的窘境，讓外界誤認民進黨只會阻擋法案，卻提不出自己的主張。

