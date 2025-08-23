為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    台灣降關稅允投資美國2500億美元？賴清德：不符事實、恐干擾談判

    賴清德晚間召開記者會。（記者陳逸寬攝）

    2025/08/23 20:26

    〔記者陳昀／台北報導〕台美對等關稅談判正在進行，媒體報導稱我國向美方保證全面開放市場、4年投資2500億美元等，行政院台美經貿工作小組、經濟部已相繼澄清並非事實。賴清德總統今晚受訪也表示，這則新聞跟事實有落差，他希望談判期間盡量避免這種未經證實的報導，否則會對後續談判帶來困擾。

    賴清德今晚在總統府針對核三重啟公投及罷免投票結果發表談話，被問及有媒體報導我國向美方保證全面開放市場、4年投資2500億美元等，以及美國政府預計入主台積電等傳聞，賴清德也做出回應。

    賴清德表示，對於美國政府會入股台積電的傳聞，不管是美國政府或是台積電都已經公開說明，他就不重複。不過，台美關稅談判的新聞，跟事實有落差，行政院經貿辦公室也已經公開說明，「我是希望，在台美談判期間這種未經證實的報導應該盡量避免，否則會給後續談判帶來困擾。」

    賴清德指出，下週一行政院長卓榮泰將率隊到立法院進行專案報告，台美談判完成之後，執政團隊也會依法將談判結果送立法院審議，所以一切都是依照民主的制度、國家的法律來進行。

