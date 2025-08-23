為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    同意「撕銘」票數高於連署 竹二罷團：寫下新頁應感到驕傲

    罷免新竹縣第二選區立委林思銘未通過，「撕除惡銘」罷團領銜人謝婷婷今天受訪表示，「我們已經一起寫下台灣新的一頁」！（記者廖雪茹攝）

    罷免新竹縣第二選區立委林思銘未通過，「撕除惡銘」罷團領銜人謝婷婷今天受訪表示，「我們已經一起寫下台灣新的一頁」！（記者廖雪茹攝）

    2025/08/23 20:33

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣第二選區立委林思銘未通過罷免，「撕除惡銘」罷團領銜人謝婷婷今天受訪表示，同意罷免票數高於連署書份數，已經非常好了；她認為所有參與這次罷免投票的志工和選民應該要感到驕傲、光榮，千萬不要因為結果而傷心，或是停止對於公共議題的關心，「我們已經一起寫下台灣新的一頁」。她相信，這些日子以來所累積的公民能量，未來會在某個時刻再次爆發。

    謝婷婷說，原本以為選後受訪會擔心受怕，實際上她下午投完票，一路上都感覺十分平靜。歷經數月全心全意投入罷免，原本覺得「以後不要再管政治了」；但實際走到今天，看到大家都還在努力、沒有放棄，真的很感謝726那天全台灣一起經歷很困難的一天，讓今天的我們可以緩衝許多，就像大家說的「不會更糟糕了」、原本的失落感也被726的結果消耗很多了。

    「我非常感謝726的罷團志工給我們非常好的典範」，謝婷婷說，823不是第二波罷免，「我們是一起出發的」，只是速度不同，所以竹二是在823投票。投票結果，同意罷免票數高於一階加上二階連署書份數，已經非常好了，因為志工從來不曾想過會走到投票日，大家並不是衝著823這天才努力的，而是一步步過關斬將。

    謝婷婷表示，「我只看我們自己的同意罷免票數，我想要至少對得起簽下連署書的人，以及幫我們收回連署書的所有志工。所以我一直抱著感恩的心情。」

    謝婷婷再次感謝所有罷團志工，無畏風吹日曬，不分日夜，辛苦站在街頭宣傳，「我們一起寫下台灣新的一頁」！所有參與這次罷免投票的志工和選民應該要感到驕傲、覺得很光榮，千萬不要因為結果而傷心，或是停止未來對於公共議題的關心，未來仍有很多公共議題需要大家一起發聲，這些日子以來所累積的公民能量，也許未來會在某個時刻再次爆發。

    謝婷婷肯定每位公民「你們是最棒的」，公民力量已經發揮到極致，已經超乎大家的想像。但是後來的走向以及戰線已經超越公民能夠參與的範圍，甚至後來演變成政黨之間的口水戰，這些都不是公民所能夠處理、負擔的。她再次呼籲，公民們千萬不要覺得做得不夠，而是做得太多了，已經非常好了！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播