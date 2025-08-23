大罷免落幕！ 7藍委罷免案全遭否決 國會朝小野大未能翻轉

公民團體發起的31位國民黨立委罷免案皆以失敗收場，今天第二波、7位國民黨立委的不同意罷免票皆大於同意票，罷免案均遭否決。（記者陳逸寬攝）

2025/08/23 20:20

〔記者李文馨／台北報導〕台灣史無前例的大罷免今天落幕，公民團體發起的31位國民黨立委罷免案皆以失敗收場，朝小野大的國會版圖未能翻轉。根據中選會開票結果，第二波、7位國民黨立委的不同意罷免票皆大於同意票，罷免案均遭否決，國民黨52席區域立委中，累積有31席在剩餘任期中，人民無法再發起罷免。

根據「公職選罷法」規定，罷免成功需符合「有效同意票數多於不同意票數」，以及「同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上」，即通過罷免案。同法也規定，投票結果遭否決，該位被罷免人的剩餘任期內，均不得再對其提議罷免。

今天的罷免投票名單包含新北市立委羅明才、台中市立委江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、新竹縣林思銘，以及南投縣馬文君、游顥。7案中不同意票皆大於同意票，0案跨越25%同意門檻。

攤開罷免投票數據，羅明才案投票率49.38％，同意票4萬9990張、不同意票9萬6691張，顏寬恒案投票率50.34％，同意票5萬4396張、不同意票9萬8809張；楊瓊瓔案投票率49.33％，同意票4萬3677張、不同意票8萬3511張；江啟臣案投票率50.24％，同意票3萬4064張、不同意6萬9709張。

林思銘案投票率46.68％，同意票3萬3813張、不同意票7萬6239張；馬文君案投票率49.24％，同意票2萬9914張、不同意票5萬9828張；游顥案投票率49.44％，同意票3萬3853張；不同意票6萬1443張。

再加上首波24件遭否決的立委罷免案，包含北市立委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北市洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔；桃園市牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；台中市廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；基隆市林沛祥、新竹市鄭正鈐、雲林縣丁學忠、花蓮縣傅崐萁、台東縣黃建賓皆罷免失敗。國民黨52席區域立委中，有31席獲得「無敵星星」。

