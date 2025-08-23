核三重啟公投未達門檻不通過 投票率29.53％史上第三低

核3延役公投23日舉行，全台投開票所在晚間7時56分完成開票，全國投票率29.53％、為歷史第三低，因未達500萬523票門檻，投票結果為不通過。（記者廖振輝攝）

2025/08/23 20:16

〔記者李文馨／台北報導〕核三重啟公投今天投開票，這次台灣十年來第三度對核電廠的去留舉辦公投，歷經3個多小時，全台投開票所在晚間7時56分完成開票，全國投票率29.53％、為歷史第三低，同意票434萬1432張、不同意151萬1693張，因未達500萬523票門檻，投票結果為不通過。

由民眾黨立法院黨團於立法院提案通過的核三重啟公投與7位立委罷免案同時舉行，公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」此次全國性公投案投票權人為2000萬2091人，過關門檻至少要有500萬523張同意票。

中選會本次在台北市中央聯合辦公大樓成立「114全國性公民投票及第11屆立委罷免案中央選情中心」。根據中選會數據顯示，晚間7時56分全國1萬7832個投票所，全數開票完畢並回傳數據，核三重啟公投案的同意票434萬1432張、不同意151萬1693張，未達門檻，公投結果不通過。

核三廠位址屏東縣投票結果被視為外界關注焦點，根據開票結果，該縣市投票率31%，投票權人總數68萬8202人，同意票12萬720張、不同意票9萬460張。細看屏東縣地方鄉鎮，核三位址恆春鎮同意票比不同意多1445張，不過九如鄉、高樹鄉、萬巒鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉等7鄉鎮市不同意票較多。

值得注意的是，這次公投投票權人數首次突破2000萬人，公投投票率為29.53％，僅高於2004年討黨產、反貪腐公投案的投票率，創史上第三低。

