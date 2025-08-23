為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    核三延役公投案 新北市總投票率29.93％

    新北市選舉委員會主委邱敬斌宣讀新北市公投結果。（記者黃子暘攝）

    新北市選舉委員會主委邱敬斌宣讀新北市公投結果。（記者黃子暘攝）

    2025/08/23 20:19

    〔記者黃子暘／新北報導〕全國性公民投票第21案「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉」，今（23）日投票宣告否決。新北市選舉委員會公告新北投票結果，同意票共77萬7046票，不同意票共26萬2784票，新北市總投票率29.93％。新北市石門、萬里、貢寮區各有一座核電廠，為指標性行政區，但投票率低迷，僅石門區勉強觸及20％，均低於全國與新北全市投票率。

    新北市選委會公告，新北總投票人數為350萬1235人，完成投票人數104萬7913人，同意票為77萬7046票（佔總投票人數22.19％），不同意票為26萬2784票，投票率29.93％；其中以境內有立委罷免案投票的新店區投票率49.36％最為踴躍，該區同意票9萬8340票（佔總投票人數35.88％），不同意票3萬5073票；新北又以境內有核四廠的貢寮區投票率15.88％最冷淡。

    以指標性行政區來看，核一廠所在的石門區為同意票1505票（佔總投票人數16.36％），不同意票384票，投票率20.64％；核二廠所在的萬里區同意票2776票（佔總投票人數14.99％），不同意票813票，投票率19.53％；核四廠所在的貢寮區為同意票870票（佔總投票人數8.73％），不同意票697票，投票率15.88％。

    此外，民眾黨新北市黨部、唯一一席市議員選區的新莊區，同意票6萬9717票（佔總投票人數19.57％），不同意票2萬6492票，投票率27.19％。

