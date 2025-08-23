為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    公督盟：定期選舉=定期罷免 立院續毀憲亂政將衝擊九合一

    公民監督國會聯盟執行長張宏林。（資料照，記者方瑋立攝）

    公民監督國會聯盟執行長張宏林。（資料照，記者方瑋立攝）

    2025/08/23 20:11

    〔記者方瑋立／台北報導〕大罷免運動以全數未通過罷免32:0收場，公民監督國會聯盟執行長張宏林今（23）日說，雖然未有立委被罷免，但這場行動仍是台灣民主測試的一次重要經驗。他強調，定期選舉本身就是定期罷免，若立法院繼續「毀憲亂政」，勢必在明年的九合一選舉中直接受到檢驗。

    張宏林今晚受訪說，雖然這次罷免結果不如支持者預期，但本質上仍讓人民藉由民主工具檢視立委表現，對民主發展是「成長的養分」。他說，雖然反對票數高於同意票，但與藍營立委當初當選的得票相比，差距並未拉大到想像的程度，顯示罷免聲音仍具代表性。

    他進一步分析，823罷免與公投投票氛圍相對低調，選舉結果也反映國民黨與民眾黨 兩黨聯手操作，藉由「假公投」催出反罷免票的局面，但政治僵局不可能長久持續，朝野必須思考新的互動方式，否則只會繼續拖累憲政運作。

    對於未來公民監督力量，張宏林強調，民主不只是投票，而是投票後才開始。若立委繼續恣意妄為，透明的資訊環境將使其在下一次選舉中遭受反撲。他直言，定期4年一次的選舉，本質上就是人民用投票「罷免」不適任者，這次只是因藍白表現過差而提前引爆。若國會亂象持續，明年的九合一選舉就會成為直接檢驗戰場。

    張宏林認為，這次罷免雖未成功，但已讓地方派系與公民力量正面交鋒，對地方政治轉型與監督是重要進步。他說，公民的網路串連將續存，未來公民團體將持續合作，擴大對國會的監督力量。他提醒，除了觀察藍白是否繼續亂政，民進黨也必須檢討自身施政，否則其支持者熱情遞減同樣會影響選舉。

    至於立院僵局，張宏林點名立法院長韓國瑜，他說，若韓欲挑戰更高位置，必須展現秉公平正處理議事的能力，否則倘若持續傾斜為藍白附屬，其政治生命也將止步。他呼籲朝野各方都應為國家利益設想，否則立法院的亂局將難以解套，現在能夠跳出來解決僵局，此人就可能是被大眾寄予厚望的國家領導角色。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播