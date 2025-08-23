公督盟：定期選舉=定期罷免 立院續毀憲亂政將衝擊九合一

公民監督國會聯盟執行長張宏林。（資料照，記者方瑋立攝）

2025/08/23 20:11

〔記者方瑋立／台北報導〕大罷免運動以全數未通過罷免32:0收場，公民監督國會聯盟執行長張宏林今（23）日說，雖然未有立委被罷免，但這場行動仍是台灣民主測試的一次重要經驗。他強調，定期選舉本身就是定期罷免，若立法院繼續「毀憲亂政」，勢必在明年的九合一選舉中直接受到檢驗。

張宏林今晚受訪說，雖然這次罷免結果不如支持者預期，但本質上仍讓人民藉由民主工具檢視立委表現，對民主發展是「成長的養分」。他說，雖然反對票數高於同意票，但與藍營立委當初當選的得票相比，差距並未拉大到想像的程度，顯示罷免聲音仍具代表性。

他進一步分析，823罷免與公投投票氛圍相對低調，選舉結果也反映國民黨與民眾黨 兩黨聯手操作，藉由「假公投」催出反罷免票的局面，但政治僵局不可能長久持續，朝野必須思考新的互動方式，否則只會繼續拖累憲政運作。

對於未來公民監督力量，張宏林強調，民主不只是投票，而是投票後才開始。若立委繼續恣意妄為，透明的資訊環境將使其在下一次選舉中遭受反撲。他直言，定期4年一次的選舉，本質上就是人民用投票「罷免」不適任者，這次只是因藍白表現過差而提前引爆。若國會亂象持續，明年的九合一選舉就會成為直接檢驗戰場。

張宏林認為，這次罷免雖未成功，但已讓地方派系與公民力量正面交鋒，對地方政治轉型與監督是重要進步。他說，公民的網路串連將續存，未來公民團體將持續合作，擴大對國會的監督力量。他提醒，除了觀察藍白是否繼續亂政，民進黨也必須檢討自身施政，否則其支持者熱情遞減同樣會影響選舉。

至於立院僵局，張宏林點名立法院長韓國瑜，他說，若韓欲挑戰更高位置，必須展現秉公平正處理議事的能力，否則倘若持續傾斜為藍白附屬，其政治生命也將止步。他呼籲朝野各方都應為國家利益設想，否則立法院的亂局將難以解套，現在能夠跳出來解決僵局，此人就可能是被大眾寄予厚望的國家領導角色。

