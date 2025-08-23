大罷免31:0遭完封 吳思瑤：民進黨出3招「轉守為攻」

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免最終以31：0完封，國民黨立委皆未遭罷免，從旁協助的民進黨湧現檢討意見。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（23日）表示，執政黨行政與立法部門間需要更強化溝通協調，未來應從過去的「被動防禦」轉為「主動出擊」，透過政策主導權來掌握議題，才能有效發揮執政優勢，擴大爭取社會認同，726後也已提出三項「轉守為攻」的策略。

吳思瑤接受本報訪問指出，在朝小野大的立院生態下，行政部門與立法部門的溝通與協調至關重要。她認為，民進黨過去多處於被動防禦的地位，許多議題操作與話語權都由藍白陣營主導，導致民進黨疲於奔命地進行防守。未來必須扭轉這種局面，善用政府部會的能量，主動提出具有社會正當性的政策，進而掌握政策主導權與議題設定權。

她舉例，先前由行政部門提出的「打詐四法」和運動部成立，都因為具備高度的社會正當性，儘管藍白陣營提出不少意見，最終仍無法阻擋政策方向。

吳思瑤進一步說明，執政團隊在7月26日罷免投票後，已逐步進行調整，近期提出三項「轉守為攻」的策略奏效：包括「韌性特別條例修正草案」，不僅擴大對弱勢與產業的加碼支持，更將過去在野黨提出的「違憲」條文合憲化，讓藍白只能跟著民進黨設定的議題方向走。

其次是追加預算案，針對總預算被藍白大砍、甚至影響地方補助款的僵局，政院主動提出追加減預算方案作為解方，這也展現民進黨解決問題的誠意。三是「風災特別條例」與特別預算案，行政部門主導編列預算，處理風災重建相關事宜。這三項政策都證明，只要執政黨拿出具備強大正當性的方案，就能重新奪回主導權，讓立法院議程按民進黨設定的方向進行。

至於如何推動賴總統所揭示的國安修法？吳思瑤強調，執政黨應肩負起國家發展的責任，即使在野黨杯葛，也必須持續推動國安相關法案，例如與美國的關稅談判、國防安全提升等，在國安、國防等核心價值上絕會不退讓，但前提是必須提出好的方案與法案，才能獲得社會的認同。

吳思瑤說，民進黨未來將持續拿出更好的方案，與在野黨的「不合理議案」進行比較，讓社會進行檢驗，在野黨若一味地為反對而反對，最終將會招致反作用力，因為民意不會站在他們那邊。

