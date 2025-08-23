為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    朱立倫要求釋放柯文哲、藍黨工 林智群轟：投票贏了錯事會變對？

    國民黨主席朱立倫。（記者廖振輝攝）

    2025/08/23 21:26

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕726及823兩場大罷免全數不通過，創下「31：0」藍白粉視為一場大勝利。沒想到國民黨主席朱立倫今（23日）晚間卻要求，立刻釋放前民眾黨主席柯文哲，和涉入偽造罷綠連署的國民黨黨工。對此，律師林智群忍不住砲轟：「錯的事情，會因為投票贏了，就變成對的喔？你們都這樣教小孩嗎？」

    數月前大罷免浪潮掀起，眼看罷免方勢頭旺，國民黨為反制提出「以罷制罷」，結果不僅落得掛蛋的窘況，還被查出大量死亡連署、冒名連署，多名地方幹部和黨工被收押。如今31件成案的藍委罷免案成功守住，讓藍白粉大喜，在網上大肆嘲諷民進黨政府和青鳥。

    朱立倫今晚在黨中央發表談話時，稱726、823這兩次是台灣人民用堅定意志所寫下的民主新頁，賴政府要終結社會撕裂對立，停止一切製造對立的政治操作，即刻釋放國民黨黨工。他還不忘稱，因涉京華城弊案和政治獻金假帳案遭羈押的柯文哲是被「政治收押」，也應該馬上獲釋，用公平公正的審判取代押人取供。

    對此，林智群在臉書發文直呼傻眼，「罷免與否，跟貪污阿北、國民黨死人連署有什麼關係？錯的事情，會因為投票贏了，就變成對的喔？你們都這樣教小孩嗎？」

    網友也紛紛砲轟「司法有罪與否是用投票決定，那何必訂法律？」、「瞎扯，違法亂紀第一名」、「挺過罷免不代表你選上皇帝耶」、「藍白就是這樣噁心，自以為多數犯法就可以無罪」、「慣於左右司法應該是該黨習性」、「殺人放火也可以用投票嗎?? 就不用法院、檢察官、律師了」、「這個邏輯真的很有事」、「根本扭曲價值觀」、「投完票犯法就可以變合法？有病真的要看醫生」。

