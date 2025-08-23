民進黨冷處理核三公投 游淑慧：對他們也是挺尷尬的

國民黨台北市議員游淑慧。（資料照）

〔記者董冠怡／台北報導〕核三延役公投結果出爐，台北市選委會公布投票率30.17%，同意票數47萬5403票、不同意票數15萬0152票。針對民進黨政府採冷處理應對公投，國民黨籍議員游淑慧說，除了藉由低投票率讓公投自然不過，另一方面也跟非核家園逐漸在轉變有關，因此比較難以著力，只能反核三，不能反核能。

游淑慧表示，民眾歷經七二六之後，對於不斷進行類選舉投票感到有點疲累，加上這次公投議題，本應需要花費更多時間，讓正反雙方進行論辯，但因時間太短，即便在野陣營努力宣傳，其知曉度、討論度仍比罷免來得低，熱度沒有炒起來。

游淑慧指出，照理來說，公投十八歲以上就可投票，參與度應該較高，不過七二六之前沒人在討論公投，七二六至今不到一個月，就要討論非常專業的能源政策，而且宣傳力道在政府冷處理的情況下，在野要到每一縣市去宣傳、論述主張，資源不足，都是導致投票率低的可能原因，雖然投票結果大概三比一、同意佔多數，可是投票率太低。

對於民進黨冷處理，游淑慧提到，首先是藉由低投票率讓它自然不過，其次是政府的非核家園立場逐漸在轉變，他們已說不排除新式核能，對非核神主牌而言，已經沒有非核了，只是大家在選擇用什麼核，一個是說現有核能先延役撐到有新核，或是要等到新核技術問世才不排斥，殊途同歸，所以此次公投對賴政府也是挺尷尬的，只能反核三延役，但不能反核能，尤其先進國家都在使用核能，無法再像過去大力反對任何核能的運用。

被問到公投會否影響到明年新北市長選舉？游淑慧認為不會有太大關係，每一次的政治活動都會加強某一候選人的曝光度，不論是罷免或公投，民眾黨主席黃國昌都扮演非常重要的角色，因此不斷加強他的能見度，當然會有幫助，但不會因為單一事件就有決定性影響，不過確實會經由不斷的行動，強化其話語量。

民眾黨籍議員陳宥丞則表示，這次投票仍要回歸去跟以往單純的公投投票率相比，不能以罷免或選舉規格對照，基準才會比較適當，而且民眾對於短期內頻繁出門投票感到疲乏，也有選民反映，同意核三延役，但從執政黨的態度而言，看起來投了也不會改變什麼，不願或無動力出門投票，不同意方則是冷處理。

至於民進黨質疑投票前黃國昌拜訪蔣萬安，投票氛圍依然低迷，陳宥丞指出，不管是選前之夜造勢還是車隊掃街，國民黨都有出力，不能跟罷免力度相比，但大家都盡力了，反指執政黨自己呼籲支持者不出門投票、中選會說不可鼓勵踴躍投票，如今再來檢討黃國昌跟蔣萬安、說在野黨表現不好，不覺得很好笑嗎？擺明是七二六悶太久，想要找點素材見縫插針。

有關公投結果會否影響到明年選舉？陳宥丞認為一碼歸一碼，不宜混做一談。另強調，一個人不一定是非綠即藍或即白，像是和碩董事長童子賢意識形態是綠的，但公投議題童是站在執政黨的對立面，站出來講良心話，這個例子無非是打臉把公投、選舉連接在一起的民進黨。

