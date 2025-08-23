為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
    首頁　>　政治

    朱立倫喊話釋放柯文哲 賴清德：尊重司法獨立 沒必要著墨政黨領袖

    賴總統今晚因應今日投票結果發表談話，會後接受媒體提問。（記者陳逸寬攝）

    賴總統今晚因應今日投票結果發表談話，會後接受媒體提問。（記者陳逸寬攝）

    2025/08/23 20:20

    〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席朱立倫今晚對賴政府提出「5項改革」的呼籲，當中要求即刻釋放民眾黨前主席柯文哲及國民黨黨工，用公平公正的審判取代押人取供、政治收押。賴清德總統回應媒體說，希望朱主席了解，政策可以對話合作，但司法獨立性必須尊重，這時對任何案件、政黨領袖太多著墨都沒有必要。

    賴總統今晚因應今日投票結果發表談話，並於會後接受媒體提問，有媒體提問，朱立倫對賴政府提出「5項改革」的呼籲，當中提到成立跨黨派調查委員會徹查綠電發展及重大建設的所有弊案，並要求即刻釋放柯文哲及國民黨黨工，用公平，公正的審判取代押人取供。

    對此，賴清德表示，基本上，希望朱立倫主席可以充分了解，政策可以對話合作，但司法獨立性必須尊重，他已經多次公開講過，不分政黨、不論何人，只要違法有證據，司法都要依法偵查、偵辦，這就是尊重司法。司法也勿枉勿縱，並非針對特別政黨跟特別的人。

    賴清德強調，至於個案的問題，他不宜評論，但希望朝野尊重司法判決，這個時候對任何案件、政黨領袖有太多著墨都沒有必要。

