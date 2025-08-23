逾400萬人挺核三延役但未過門檻！黃國昌：將修法打破鳥籠公投

民眾黨主席黃國昌。（取自民眾黨直播畫面）

2025/08/23 19:59

〔記者劉宛琳／台北報導〕由於同意票數未達門檻，重啟核三公投結果不成立。民眾黨主席黃國昌表示，下會期民眾黨會在立法院推動「公民投票法」修法，打破鳥籠公投，實踐主權在民的價值與精神。黃國昌也說，沒有今晚同意票超過不同意票三倍的結果，賴清德總統不會徹底的反省，鬆口讓台電針對「核管法」的規定提出核三申請延役。

黃國昌表示，針對民進黨這次所發動七區的大惡罷和公投結果，台灣人已清楚選擇，賴清德應虛心聆聽，430萬的核三重啟公投同意票，也象徵民進黨必須徹底檢討能源政策。

請繼續往下閱讀...

黃國昌表示，雖然沒達到法定門檻，但在這麼短時間鍾所凝聚出的巨大民意，已成功引起國內產官學界和國際社會的高度重視，人民已經透過選票要求政府必須要謙卑地聆聽、勇敢的改變。

黃國昌表示，當年的以核養綠綁大選，六成同意、四成不同意，這次核三重啟公投在沒綁大選情況下，雖然沒達到門檻，但同意票超過不同意票三倍，台灣社會從這次公投結果清楚顯示對核能發電的接受度已經逐漸形成絕大多數人民所支持的。

黃國昌表示，2019年民進黨把公投法鎖進鳥籠，下會期民眾黨會在立法院推動公投法修法，打破鳥籠公投。

黃國昌強調，沒有今天晚上超過430萬人民的表達意志，沒有同意票高於不同意票整整三倍的結果，賴清德總統不會徹底的反省，做出今晚態度的改變，賴總統終於看了《核子反應器設施管制法》的規定，終於鬆口要讓台電針對核管法的規定提出申請延役。

黃國昌表示，請賴清德總統冷靜下來，「您不只是民進黨的主席，更是全民的總統」；台灣社會已經禁不起一再的撕裂，賴總統就任以來高度政治對抗下造成的傷口亟需修復，放下個人與政黨利益，以國家利益為重，是當前傷痕累累的台灣最需要的。

黃國昌強調，我們已經沒有本錢繼續內耗，面對國內外各種重大的挑戰，台灣需要真正團結國家的總統，而不是只在口頭上高喊團結的總統。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法