    台中藍委罷免案投票均未過關 中2、中8投票率逾5成

    台中市今舉辦罷免及核三公投投票。（記者蘇孟娟攝）

    2025/08/23 19:52

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕823罷免落幕，備受關注的台中市3個選區國民黨立委罷免案投票，包括中2區顏寬恒、中3選區楊瓊瓔及中8選區江啟臣罷免案投票結果均不通過，3罷免案除中3區楊瓊瓔案投票率49.33％、未破5成外，包括顏寬恒、江啟臣罷免案投票率均逾5成，3選區的同意罷免得票數均未過罷免門檻。

    第二波國民黨立委罷免案，台中市3選區藍委罷免案投票，中2顏寬恒罷免案，投票人數30萬7,742人，罷免門檻7萬6,936人，今日投票率50.34%；同意罷免顏寬恒5萬4396票，同意票得票率35.51%，不同意票9萬8809票、不同意票得票率64.49%。

    中3楊瓊瓔罷免案，投票人數26萬599人，罷免門檻6萬5150人，今日投票率49.33%；同意罷免4萬3677票，同意票得票率34.34%，不同意票8萬3511票、不同意票得票率65.66%。

    中8江啟臣罷免案，投票人數20萬8849人，罷免門檻5萬2213人，今日投票率50.24%；同意罷免3萬3977票，同意票得票率32.74%，不同意票6萬9796票、不同意票得票率67.26%。

    台中市3藍委罷免案同意罷免投票結果均未達罷免門檻，且不同意罷免票數高於同意罷免，3罷免案均未通過，不過，3罷免區無效票數均破千張，中2有1707張無效票，中3有1375張無效票，中8區有1151張無效票。

