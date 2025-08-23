為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    罷免羅明才失敗 蘇巧慧挺罷團：已在新店民主史寫下一頁

    一路力挺罷團「拔羅波」的民進黨新北市黨部主委蘇巧慧說，罷團已在新店的民主史頁寫下一頁，未來還會繼續一起前進，守護摯愛的國家。（記者羅國嘉攝）

    一路力挺罷團「拔羅波」的民進黨新北市黨部主委蘇巧慧說，罷團已在新店的民主史頁寫下一頁，未來還會繼續一起前進，守護摯愛的國家。（記者羅國嘉攝）

    2025/08/23 20:11

    〔記者羅國嘉／新北報導〕核三重啟公投與7名國民黨籍立委罷免案今天投票，對於罷免羅明才失敗，一路力挺罷團「拔羅波」的民進黨新北市黨部主委蘇巧慧表示，罷團能在藍白長期優勢區一路走到現在非常不簡單，因為他們對抗的是一路抄名冊的藍營，罷團已在新店的民主史頁寫下一頁，未來還會繼續一起前進，守護摯愛的國家。

    蘇巧慧到罷團總部鼓勵民眾時說，這場公民運動已有結果，但她特地到場，是要與「拔羅波」團隊和長期陪伴的在地議員站在一起。這段時間大家都很努力，尤其是新店青年，從一開始面對媒體的生澀，到勇敢站出來發聲，即使在726之後艱困情勢下，仍帶著笑容與希望走下去，非常不簡單。

    蘇巧慧說，民主的種子就是這樣一點一滴種下去，可以看到民主的幼苗再次站起，也看到726之後藍白委員在國會表現已經正常許多。只要公民力量不潰散，相信台灣國會恢復正常仍有希望。

    蘇巧慧強調，民進黨團會持續努力，但更敬佩的是公民團體，能對抗一路抄名冊的藍營，在二階拿下31比0的成績，這是一步一腳印刻劃上來的成果，未來還會繼續一起前進，也希望全台灣相信國會要有秩序的朋友，可以繼續一起努力，守護摯愛的國家。

