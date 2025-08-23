狂贏4萬4千多票 顏寬恒籲賴總統拿出誠意、態度 在野黨願協助

中二選區立委顏寬恒（中）挺過罷免，出面宣布勝利感謝鄉親支持，也呼籲賴政府內閣改組，組成讓民眾可以信任的團隊。（記者陳建志攝）

2025/08/23 19:54

〔記者陳建志／台中報導〕台中第2選區顏寬恒罷免案今天揭曉，顏寬恒不同意票數一路穩定領先，最後不同意票達9萬8千多票，大贏同意票4萬4千多票，顏寬恒在大勢底定後出面感謝鄉親的支持，強調這次贏得選舉的是所有中二鄉親，期待接下來內閣改組，是一個讓民眾可以信任的團隊，也希望賴總統拿出態度，不要再拿別人當擋箭牌，若站出來展現誠意，在野黨也願意協助。

顏寬恒表示，感謝一路以來陪伴的鄉親，守住了監督國會的力量，不讓民進黨將國會變成一言堂，這次的大惡罷是由執政黨所發起，726全國選民已經用選票重重告訴賴總統停止大惡罷，不過賴總統沒有聽勸，要求所有黨公職要協助罷團邁向823大罷免，所以要感謝所有出來投下不同意罷免的市民朋友。

顏寬恒表示，大家已經看不下去執政黨專制、雙標的嘴臉，尤其目前台灣正面對美國高關稅的經濟危機，但是對外談判時，談判代表竟談出20%還要往上疊加的關稅，讓整個台灣企業、產業陷入非常大的危機，執政黨無法消弭外患，卻在國內製造人民對立，用大罷免撕裂族群，讓國會變一言堂，感謝大家出來讓政府知道民眾的聲音。

顏寬恒呼籲，執政黨醒一醒，要「拚經濟、顧民生」，走出一條嶄新的道路，更期待接下來的內閣改組，是一個讓民眾可以信任的團隊，再一次感謝所有市民朋友，還有好戰友、好夥伴的支持，一起完成這場非常完美、成功的選舉，強調贏得這場選舉是所有中二鄉親，因為大家投票讓民主、百姓的聲音可以繼續在立法院發聲，有更大的民主帶領國會、國家繼續向前。

顏寬恒表示，這樣的結果希望賴總統、立法院黨鞭能負起責任，不過目前沒看到任何一個人有想要負責的態度，這次大罷免大失敗就是告訴執政黨，已經掌握行政院、監察院、司法院、考試院，就連民眾發聲的立法院都想要控制，這是民眾無法忍受的。

對於目前傳出的行政院內閣改組，顏寬恒表示，這樣的幅度不夠，希望賴總統拿出態度，不要再拿別人當擋箭牌，面對美國高關稅的險峻環境，企業遭受很大的打擊，如果總統有心希望得到人民諒解，一定要站出來展現誠意，在野黨也願意協助，不過我們要看見你的態度。

針對罷免發動過程許多不公不義的的事情，很多徇私、違法的事情，都應該要公諸於世，讓民眾清楚知道，到底執政團隊是如何違法？相信823後黨團會有新的態勢出來，黨團會更合作，一起拚經濟這才是大家最主要的目的。

