為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    核三重啟公投屏東意外翻盤 藍、綠黨部主委回應了

    核三重啟公投今天投票。（記者葉永騫攝）

    核三重啟公投今天投票。（記者葉永騫攝）

    2025/08/23 19:35

    〔記者葉永騫／屏東報導〕核三公投結果出爐，屏東縣的結果大出意外，同意核三重啟的票數竟超過不同意票，對執政形成警訊，民進黨縣黨部主委羅平道表示，這次的結果民進黨是要檢討，但對於明年的縣長及基層選舉，他認為影響有限，國民黨縣黨部主委蘇清泉則認為，明年的選舉會以民意為依歸。

    民進黨縣黨部主委羅平道表示，這次的核三重啟公投整個大環境不佳，尤其在電價會上漲、部長失言及網路不正確的訊息宣傳下，造成這個結果，對明年的縣長及基層選舉，他認為影響有限，因為選民會視候選人的優劣、政見來選擇，民進黨仍很有信心。

    民進黨縣議員許展維說，這次的公投的投票率低，不能代表真正的民意，因此對於明年的選舉只能做一個參考，影響度也不大，而未來的能源政策，也一定要在安全的條件下完成共識。

    國民黨縣黨部主委蘇清泉則指出，這次的選舉結果民意已經很清楚了，恆春4鄉鎮都同意核三重啟，執政當局不要再破壞環境做光電及風力發電了，對於明年的縣長及基層選舉，強調一切應以民意為依歸，如果掌權者仍執迷不悟，不改弦更張，明年選舉將會有更多的反對者站出來，用選票教訓執政黨。

    國民黨屏東縣議員陳揚認為，這次公投結果，雖然不等於選舉，但可以看作是一次民意的壓力測試，對周春米而言就是一個警訊，如果未來沒有更清楚的政策立場與回應，明年的選舉恐怕會反映在得票上。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播