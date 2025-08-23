核三重啟公投屏東意外翻盤 藍、綠黨部主委回應了

核三重啟公投今天投票。（記者葉永騫攝）

2025/08/23 19:35

〔記者葉永騫／屏東報導〕核三公投結果出爐，屏東縣的結果大出意外，同意核三重啟的票數竟超過不同意票，對執政形成警訊，民進黨縣黨部主委羅平道表示，這次的結果民進黨是要檢討，但對於明年的縣長及基層選舉，他認為影響有限，國民黨縣黨部主委蘇清泉則認為，明年的選舉會以民意為依歸。

民進黨縣黨部主委羅平道表示，這次的核三重啟公投整個大環境不佳，尤其在電價會上漲、部長失言及網路不正確的訊息宣傳下，造成這個結果，對明年的縣長及基層選舉，他認為影響有限，因為選民會視候選人的優劣、政見來選擇，民進黨仍很有信心。

請繼續往下閱讀...

民進黨縣議員許展維說，這次的公投的投票率低，不能代表真正的民意，因此對於明年的選舉只能做一個參考，影響度也不大，而未來的能源政策，也一定要在安全的條件下完成共識。

國民黨縣黨部主委蘇清泉則指出，這次的選舉結果民意已經很清楚了，恆春4鄉鎮都同意核三重啟，執政當局不要再破壞環境做光電及風力發電了，對於明年的縣長及基層選舉，強調一切應以民意為依歸，如果掌權者仍執迷不悟，不改弦更張，明年選舉將會有更多的反對者站出來，用選票教訓執政黨。

國民黨屏東縣議員陳揚認為，這次公投結果，雖然不等於選舉，但可以看作是一次民意的壓力測試，對周春米而言就是一個警訊，如果未來沒有更清楚的政策立場與回應，明年的選舉恐怕會反映在得票上。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法