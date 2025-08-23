桃園公投逾8成同意 綠議員：民眾黨在桃園仍具影響力

桃園市青埔國中投票所今早未見明顯投票人潮。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕核三延役公投案開票結果出爐，據桃園市選委會統計，桃市投票權人數共197萬1813人，實際投票53萬2214人，其中同意票42萬9306張，不同意票9萬8886張，總投票率26.99%，同意延役比率21.77%、不同意約5%，各區投票率以龍潭區29.35%最高。桃園市議員王珮毓認為，投票結果看來，民眾黨在桃園仍具一定影響力。

此次核三重啟公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉」，據桃市選委會統計，桃園市實際投票53萬2214人，無效票4022張，同意票數占投票權人數21.77%。

桃園市議員王珮毓表示，這次民眾黨提出的公投案，從開票結果看來，民眾黨在桃園仍有一定影響力，桃園的藍營基本盤大於綠營，包括去年總統大選柯文哲的得票數、2022年賴香伶參與桃園市長選舉都如此，藍白陣營支持者的催票率較高，而綠營「不同意」催票率跟726罷免藍委結果相近，儘管民進黨不斷宣傳，但效果有限。

桃園市議員魏筠指出，這次公投案被否決、投票率低，顯示題目設計不清，很難體現民意，她認為，民眾黨主席黃國昌拋出核三延役公投案，是基於政治操作的假議題，而未認真面對核安，因為核一、核二，甚至核廢料問題都未提及，核電廠相關問題都應一併檢討，重新審視評估，貿然發起公投，完全是濫用社會資源。

龍潭區41歲曾先生這次公投投下不同意票，他說，民眾黨發起這次全國性公投要花11億元，但公投主文是請主管機關做「核三重啟評估」，投完也不會有任何效果，勞民傷財，多此一舉，「憑什麼透過公投就想決定屏東人的命運」，他基於疼惜屏東人而出來投票。

