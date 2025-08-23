為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    從政30多年楊瓊瓔基層雄厚 化解「中三拒瓔」罷免挑戰

    立委楊瓊瓔（中）親切和藹，基層實力雄厚，順利挺過罷免危機。（記者廖耀東攝）

    2025/08/23 19:39

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市立委選舉第三選區（后里、潭子、大雅、神岡）現任國民黨籍資深立委楊瓊瓔順利挺過罷免危機，她於2020年捲土重來，險勝前立委洪慈庸，本屆立委輕鬆擊退綠營年輕新秀謝子涵，此次中三罷團辛苦補件連署成功，但最後仍不敵老將基層實力，不同意約8萬多票、同意票約4萬多票，同意罷免票大輸約4萬票，功虧一簣。

    61歲的楊瓊瓔從省議員到立委從政30多年，活潑熱情有活力，是國民黨資深戰將，她於2016年爭取6連霸失利，以7萬8334票、45.15%得票率敗給代表「時代力量」參選的洪慈庸，堪稱生涯最大挫敗；2018年盧秀燕入主台中市府，楊瓊瓔擔任副市長，選前她辭去副市長背水一戰，順利重返立院，去年初更以得票數106306票、得票率55.72%，連任成功。

    由於楊瓊瓔基層實力雄厚，又是現任立委，罷團志工咬牙堅持，才讓罷免案順利成立，罷免攻防戰展開後，「中三拒瓔」罷團緊咬楊瓊瓔連任立委多年，長年盤據立法院，但她不知反省，通過許多國會擴權法案，刪除一些關於國家安全的重要法案。

    但楊瓊瓔的基層實力在三階過關後開始反撲，8月起多場造勢團結晚會，台中市長盧秀燕與立法院長韓國瑜多次協助站台，風雨無阻站上宣傳車掃街，讓罷團嚐到苦頭，面對藍營基層反罷免看板的反攻，罷免末期雙方氣勢高下立判，最終證明罷團一直訴求楊瓊瓔親中，喊話為了下一代挺身而出，終究難以獲得中間選民認同，讓楊瓊瓔繼去年贏得立委選舉後，再次挺過罷免挑戰，續留立院。

