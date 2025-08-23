5藍委罷免與公投票有玄機！簡舒培：藍未投桃報李黃國昌

簡舒培認為，國民黨並沒有為公投大力動員。（記者何玉華攝）

2025/08/23 20:19

〔記者何玉華／台北報導〕台北市選委會公布核三延役公投台北市投票結果，同意票數47萬5403票，不同意票15萬0152票，無效票數4330票，投票率為30.17%。民進黨議員簡舒培認為，距離726台北市5名國民黨立委的罷免投票不到1個月，從罷免不同意票與公投同意票差距都在1萬5000票左右來看，民眾黨幫國民黨度過大罷免，國民黨並沒有投桃報李回報給黃國昌。

簡舒培指出，這次公投議題的設定是大有問題的，民眾反映偏向冷感，也可以看出國民黨沒有幫忙動員；從726罷免國民黨五名立委在各行政區的投票結果來看，與這次公投同意票都有很大的差距。

簡舒培說，羅智強在大安區不同意罷免票7萬4808票，公投同意票5萬6885票；徐巧芯在信義區不同意罷免票5萬7352票，公投同意票4萬2020票；王鴻薇在中山區不同意罷免票5萬3258票，公投同意票3萬9772票；李彥秀在南港、內湖區不同意罷免票總計10萬5169票，公投同意票7萬5104票；賴士葆在文山區不同意罷免票7萬5778票，公投同意票5萬7144票。

簡舒培說，才一個月的時間，「國民黨若想要報恩，怎麼沒有認真動」，顯然民眾黨幫國民黨度過大罷免，國民黨並沒有投桃報李回報給黃國昌，還狠狠打了黃國昌想要選新北市長一巴掌，2026年新北市長選舉不會有藍白合了，支持核電過去一直是國民黨的招牌，怎麼可能動員基層來給黃國昌添柴火，讓他拿來叫板；國民黨沒有要上黃國昌的車，「一碼歸一碼」，藍白合接下來要繼續合，會遇到非常多困境。

