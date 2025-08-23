為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    中八罷免案》江啟臣深耕基層、地方實力雄厚 以6萬多票大勝

    立法院副院長江啟臣深耕基層，挺過大罷免。（記者歐素美攝）

    立法院副院長江啟臣深耕基層，挺過大罷免。（記者歐素美攝）

    2025/08/23 20:15

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市第八選區國民黨立法院副院長江啟臣，出身豐原望族，堂叔江春男（筆名司馬文武）是陳水扁和蔡英文兩朝重用的文膽，岳父是國民黨前立委、客家大老劉盛良。江啟臣為美國南卡羅萊納大學國際關係博士、美國匹茲堡大學國際事務碩士，在馬政府時期被延攬為行政院新聞局長，2012年投入立委選舉勝出後連任至今，因地方實力雄厚，罷團發起罷免，從開始就不被看好，開票結果，江果然以6萬多票、同意罷免2倍以上的票數，挺過大罷免。

    2012年，江啟臣打敗民進黨郭俊銘，當選第八屆立委，但2016年尋求連任時，以7萬2024比7萬0549、1475票險勝民進黨市議員謝志忠，這一次差點滑鐵盧的經驗，為江啟臣敲響警鐘，從此他深耕地方，在第十屆及十一屆立委選舉時，分別大勝民進黨的翁美春3萬多票及捲土重來的謝志忠2萬多票，拉大藍綠票距。

    江啟臣曾於2020年當選國民黨主席、被視為國民黨青壯派，惜黨內改革在多方掣肘下以失敗告終，路線一變再變；本屆在立法院擔任副院長，因附和院長韓國瑜及黨團總召傅崐萁路線，而成為罷團罷免的目標。

    不過，江啟臣在台中山線深耕多年，加上學經歷俱佳，連署罷免不易，在第二階段連署時即以低空掠過，最後關頭才達標送件，罷團雖一步一腳印、挨家挨戶宣傳同意罷免，但一路不被看好，罷免失敗似乎早已預見。

