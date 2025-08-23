為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    罷免羅明才失敗 罷團「拔羅波」：接受結果但運動不會結束

    罷團「拔羅波」發言人琪琪（中）表示，這次結果他們接受。（記者羅國嘉攝）

    

    2025/08/23 19:15

    〔記者羅國嘉／新北報導〕823國民黨籍立委罷免案投票結果今天傍晚出爐，其中羅明才罷免案失敗。罷團「拔羅波」發言人琪琪表示，團隊不會用競賽角度來看待這場公民運動，因為這不是比賽，而是要追求一個正常的國會，這次結果他們也接受，希望羅明才能好好把握最後任期，真正提出新店的發展規劃，這場運動不會結束，公民團體會持續在這裡，為新店民眾挺身而出。

    琪琪指出，在推動罷免活動時，從來不是以結果來定奪一切，是希望在藍營長期執政的新店帶來一些改變，也相信新店有改變的潛力，所以才發起罷免行動。過程中，公民團體彼此學習、經歷很多，也深刻感受到新店民眾對這場運動的支持，這些都會銘記在心。對團隊來說，這已經是最大的成功。

    琪琪表示，團隊不會用競賽角度來看待這場公民運動，因為這不是比賽，而是要追求一個正常的國會，以及正常運作的民主制度。藍委或許覺得這次結果對他們有利，但他們是否真正贏得人心？相信公道自在人心。

    至於羅委員的回應，琪琪也說，其實有很多可以反駁，但這不是這次的重點。對於這次結果欣然接受，也認為運動並不會因此結束。公民團體會持續存在於新店，當地需要團隊時，團隊會再次挺身而出。

    同時琪琪也呼籲藍委，要以同理心看待人民對國家的期待，而不是以政黨利益、私人利益或地方勢力來與公民團體計較。希望羅明才能好好把握最後兩年任期，真正提出新店的發展規劃。既然他認為應該做滿四年，那團隊也期待他能在任期內，為新店帶來具體改變。

    拔羅波團隊感謝民眾的支持。（記者羅國嘉攝）

    

    拔羅波團隊相擁彼此打氣。（記者羅國嘉攝）

    

